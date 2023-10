Posterior a las elecciones presidenciales que arrojaron como resultado un triunfo para Sergio Massa y una derrota para Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza profundizó su acercamiento a Juntos por el Cambio. De esta forma, dijo que estaría dispuesto a incorporar a su espacio a quien este domingo fue su rival, Patricia Bullrich. Además, agregó que tiene “total y absoluta coincidencia” en materia seguridad.

“Lo primero que hay que comprender es que dos tercios de la población no quiere el kirchnerismo, por lo tanto, hay que hacer un trabajo que permita ir a buscar a aquellos que no eligieron al kirchnerismo. Desde nuestro punto de vista, dada la movida temeraria del gobierno por avanzar en el resultado electoral, creemos que esto es un techo para el gobierno y que lo que hemos conseguido nosotros es un piso, por ende, ahora estamos frente a un momento en el cual uno tiene que decidir si quiere estar removiendo sobre cosas que alimentan las diferencias o ponernos de acuerdo para derrotar al kirchnerismo, que me parece que es el objetivo primordial”, sostuvo el dirigente opositor.

Durante una entrevista radial con el periodista Luis Majul, el economista consideró que “hubo una campaña durísima” durante los últimos meses y que no se resolvieron “las diferencias de la mejor manera posible y derivó en una situación tremendamente hostil”, pero ratificó que está “dispuesto a dejar todo eso en el pasado” por “un objetivo más importante”, que es ganarle al oficialismo en noviembre.

“Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Ella ha sido exitosa combatiendo la inseguridad, por lo tanto, no tenemos problema”, contestó Milei, cuando el conductor del programa le consultó sobre una posible incorporación de la referente del PRO a su eventual gobierno.