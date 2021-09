Peñarol se quedó con el clásico y se prendió en la lucha

Por la 21° fecha de la zona sur del Torneo Federal A, Peñarol ganó un partido clave para sus aspiraciones de pelear por el ascenso, venció a Desamparados 1-0 con gol de penal de Nelson Da Silva.

En el primer tiempo el Víbora fue un poco más criterioso a la hora de jugar, ya que con Federico Paz desbordando por la punta izquierda, tuvo dos situaciones para poder abrir el marcador. Al inicio encaró hacia el medio, pero cuando decidió rematar, la pelota dio en la espalda de Emanuel Tori y se salvó el local. Mientras que en la parte final, se equivocó Julio Montero, se la regaló a Paz, tomó la lanza y cuando ingresó al área para definir, lo marcó con lo justo Guillermo Pfund.

Bruno Rodríguez también tuvo la suya para el Puyutano, después de un córner, la bajó dentro del área chica y no le bajaba nunca para darse vuelta y anotar el primero.

Mientras que la única clara para el equipo del "Cuca" Herrera fue a los 40 minutos con un disparo desde afuera de Lucas Fernández que dio en el travesaño, se salvó Sportivo y se fueron al descanso.

En el segundo tiempo Peñarol mejoró y eso se vio reflejado en el marcador, a los 12 minutos una jugada rápida que la punteó Da Silva y apareció Leandro Espejo que sorprendió a Lucas Cabellos, el defensor le cometió falta al delantero y el árbitro cobró penal, el que lo cambió por gol fue el catamarqueño Nelson Da Silva.

Sportivo no encontraba el rumbo y no pateó ninguna vez al arco. Eso, más el mal rendimiento del equipo, hace que el Víbora esté metido en un bajón futbolístico que hace 9 partidos que no gana y encima con la derrota de hoy, salió de la zona de clasificación.

Peñarol pudo haber aumentado la diferencia cuando Espejo quedó mano a mano con el arquero Díaz, se la quiso picar pero ganó el arquero. Luego Bellone también lo tuvo tras un córner y volvió a ganar Díaz.

No quedó tiempo para más y Peñarol festejó una gran victoria que lo deja muy bien posicionado de cara a las últimas 9 fechas que restan.