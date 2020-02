Peñarol venció a Desamparados, tras el corte de luz, en duelo entre equipos sanjuaninos

Sportivo Peñarol de Chimbas venció esta noche como visitante a Sportivo Desamparados por 1 a 0, en el partido de ida de la ronda Preliminar del Federal A de la Copa Argentina de fútbol, en un duelo entre conjuntos sanjuaninos, que comenzó casi una hora más tarde de lo previsto por un corte en la iluminación del estadio.



El encuentro se llevó a cabo en el estadio José Eduardo Nehin, El Serpentario, en la capital sanjuanina, y el único gol de Peñarol fue anotado por Carlos Fernández, a los 32 minutos de la primera etapa.



El vencedor de este cruce jugará en los 32avos de final de Copa Argentina ante Newell's Old Boys de Rosario.



El desquite entre Desamparados y Peñarol se realizará el miércoles 19 de este mes a las 17, en la localidad sanjuanina de Chimbas, día en el que también se desarrollará el otro cotejo de vuelta restante de la Fase Preliminar del Federal A entre Sportivo Las Parejas (Santa Fe) y Sportivo Estudiantes de San Luis, a partir de las 20.



El partido de ida, jugado el 18 de enero en la capital de San Luis, finalizó igualado 1 a 1, y quien resulte triunfador del emparejamiento se medirá en los 32avos de final de Copa Argentina contra Huracán.



La Fase Preliminar otorga 13 cupos para la ronda Final de la Copa Argentina.



Ya están clasificados para la Fase Final de Copa Argentina por el Federal A, Camioneros de Luján, Deportivo Madryn, Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Güemes de Santiago del Estero, Villa Mitre de Bahía Blanca, Huracán Las Heras de Mendoza, Cipolletti de Río Negro, Boca Unidos de Corrientes, Chaco For Ever, Douglas de Pergamino y Sportivo Belgrano de San Francisco.



En todos los casos, avanzará a la fase Final de la Copa Argentina el equipo que sume más puntos al cabo del segundo partido, mientras que en caso de igualdad de unidades, la primera opción de clasificación será los goles anotados en condición de visitante.



A su vez, si tampoco existiera ventaja por los goles de visitante, la serie se definirá con tiros desde el punto penal, al cabo del segundo y definitorio cotejo.