Personas reconocidas de la provincia fueron consultadas a hacer un breve análisis sobre el Superclásico del fútbol argentino. El encuentro está programado para el día domingo 11 de septiembre a las 17 horas.

Los dos equipos vienen con un invicto de siete partidos y se ubican en la quinta ubicación de la tabla. Ambos también cuentan con bajas importantes.

Publicidad

Por el lado de Boca; el caso de Sebastián Villa, quien fue operado por una intervención quirúrgica en sus meniscos y le queda tiempo fuera de las canchas y por el lado de River; Armani, con una lesión en el pectíneo de la pierna izquierda, es posible que se lo pierda, Pablo César Solari también se encuentra con una molestia y lo esperarán hasta el último día. Por último, Bruno Zuculini quien no suele ser titular, pero es un buen suplente, se lo perderá por suspensión.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

DIARIO HUARPE recopiló algunos testimonios y estos fueron:

Diego Ruiz, periodista del programa Vértice Deportivo en Canal 8, dijo lo siguiente: “Llegan los dos equipos muy parejos, los dos con un invicto de siete partidos tanto River como Boca y también en el campeonato, ya que se ubican en la misma posición. Creo que River tiene un equipo con más experiencia y se va a hacer notar la baja de Solari si se llega a confirmar. Por el lado de Boca creo que va a sufrir mucho la baja de Villa. Hay que ver si juega Benedetto jugador que sabe jugar este tipo de partidos o Vázquez, un jugador superinteresante junto con la juventud de Langoni. Pero creo que River puede sacar ventaja con la identidad de juego que viene demostrando. Para mí gana River 2-1”.

Alejandro López, periodista de Telesol, cree en un empate. Para él, Boca va a sorprender a River en el primer tiempo en cuanto a juego y posiblemente haga el gol, aunque los dirigidos por Gallardo se van a recuperar en el segundo tiempo y empatarán el partido. "Esperemos que sea un partido entretenido y parejo", dijo.

Raúl Antuña, técnico de San Martin, dijo que es simpatizante e hincha de River y que no considera que sea objetivo a la hora de dar un balance porque los colores tiran un poquito.

Publicidad

“Esperemos que sea un clásico bien jugado, sin ningún tipo de inconveniente ni de violencia que se disfrute del encuentro y que los espectadores veamos un buen espectáculo. Los clásicos son aparte, los dos equipos vienen con muchas irregularidades a lo largo del torneo, pero bueno no sería ético dar un resultado siendo simpatizante de River”, afirmó.

Francisco "Pancho" Guevara, secretario de Ambiente, explicó que su padre lo hizo de River, pero que tiene dos hermanos de Boca. Así que es un superclásico especial, ya que no contará con la presencia física de su padre.

“Desde muy niño nos acostumbraron a ver los partidos, pero siempre éramos 2 y 2, mis hermanos de Boca y mi viejo y yo de River, pero bueno, se va a extrañar un poco ese folklore familiar más ahora que estoy en desventaja numérica”, dijo.

“Lo que pienso del domingo es que primero que nada sea un buen espectáculo deportivo, el superclásico es algo que tiene repercusión a nivel mundial. Demasiadas divisiones hay en el país como para seguir profundizando con el superclásico. Siempre quiero que gane River, y le tengo mucha fe a Solari, y a pesar del resultado, con el partido de Madrid, creo que quedó todo dicho”.

El diputado nacional, Walberto Allende, se mostró hincha del cuadro millonario y convencido del resultado. “Va a ganar River 2-1. Ese va a ser el resultado”.

Ana Paula Zabala, conductora de televisión en el programa “Yo te invito”, es hincha de River debido a que toda su familia también simpatiza por el cuadro millonario, se mostró sorprendida porque no estaba enterada del partido del domingo.

“Espero que gane River, porque si no me tengo bancar el mal humor de toda mi familia. Aunque no sepa mucho de fútbol, creo y ojalá que gane River 3-1”.

Vachi Ruiz, influencer de las redes sociales, es hincha de Boca, aunque reconoce que casi nunca mira fútbol. “Me gusta disfrutar de estos partidos por lo que generan, ya sea una juntada con amigos o con mi familia, por lo general siempre me encargo de la picada y de las birras".

Aunque no dio un pronóstico, Vachi, prefiere que gane Boca, ya que su novio y su cuñado son fanáticos del cuadro xeneixe.