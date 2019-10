Pese a la prohibición, miles de ciudadanos volvieron a manifestarse en Hong Kong

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Miles de hongkoneses volvieron hoy a las protestas callejeras, en otra marcha no autorizada contra el Gobierno local, y algunos sectores más radicalizados bloquearon calles, encendieron hogueras y tiraron bombas molotov contra comisarías, después de una semana de relativa calma.



La marcha, que comenzó pacífica en el céntrico barrio de Tsim Sha Tsui, apuntó esta vez a rechazar la llamada ley antimáscaras y buscó impulsar una reforma del cuerpo de Policía en la ex colonia británica, sobre el que pesan numerosas acusaciones de brutalidad policial.



Pero algunos sectores m{as duros comenzaron a bloquear calles y rutas, lanzaron explosivos a las comisarías y vandalizaron cajeros automáticos y estaciones del subte.



También rociaron con grafiti comercios chinos con los lemas "El Partido Comunista Chino será destruido por el cielo" y "Liberad Hong Kong", según el diario South China Morning Post, citado por la agencia EFE.



La Policía, por su parte, lanzó varias rondas de gas lacrimógeno contra los más radicales y desplegó tanquetas de agua para abrirse paso.



Al inicio de la protesta, Figo Chan Ho-wun, del Frente Civil de Derechos Humanos que la había convocado en primer lugar, agradeció a los hongkoneses por haber salido a las calles "a título personal".



Mientras, el legislador Leung Kwok-hung criticó la decisión de la Policía de prohibir la marcha, una medida que viola el derecho a la reunión recogido en la Ley Básica (la constitución local). "Las autoridades han obligado a los hongkoneses a violar la ley", aseguró Leung.



Cada vez que la Policía denegó una autorización a las manifestaciones, la gente igualmente salió a las calles de manera espontánea, y muchas de estas protestas improvisadas terminaron con enfrentamientos entre agentes y manifestantes.



Las protestas, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición -ya desestimada por el Gobierno-, fueron variando en sus reclamos, y ahora se centran en una demanda de mayor apertura democrática y en el rechazo al autoritarismo de Beijing.



Según la Jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, la ley antimáscaras busca facilitar a la Policía la identificación de los manifestantes para acabar con la violencia.



Lam tuvo que suspender la semana pasada su discurso sobre el Estado de la región ante las constantes interrupciones de los opositores que la abuchearon en el Legislativo, y finalmente tuvo que pronunciarlo en privado y a través de un mensaje en vídeo.



Lam no anunció entonces reformas en materia política ni cedió a ninguna de las cuatro demandas que los manifestantes esperan lograr: una amnistía a los arrestados, una investigación independiente sobre brutalidad policial, la revocación del término "revuelta" para las protestas del 12 de junio y la introducción de sufragio universal en la elección del jefe del Ejecutivo.



La protesta de hoy tuvo un capítulo especial: la agresión el miércoles pasado a uno de los líderes de las marchas, Jimmy Sham, del Frente para los Derechos Humanos, fue a manos de un grupo de integrantes de las discriminadas minorías surasiáticas, y entonces hoy hubo una concentración adicional en las Mansiones de Chungking, habitual punto de reunión de las minorías en Hong Kong.



Otro detalle particular de las marchas de hoy fue la presencia de numerosas banderas de Estados Unidos que ondeaban algunos manifestantes después del insólito choque diplomático entre el Gobierno chino y la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, la NBA, después de que un dirigente del equipo de los Houston Rockets expresara públicamente su apoyo a las protestas de Hong Kong, informó la agencia DPA.