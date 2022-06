Falta de gasoil: Gobierno garantiza el servicio de colectivos, pero empresarios están en alerta

El faltante de gasoil a nivel nacional impacta cada vez con mayor profundidad y dicha crisis en San Juan está alcanzando al servicio de colectivos, que amenaza con reducir las frecuencias. Ante esta versión, el ministro de Gobierno local salió a decir que está garantizada la circulación de los vehículos del transporte público. Sin embargo, desde ATAP fueron claros al reiterar que analizarán el día a día.

Fue una ida y vuelta ayer. En un primer momento, desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) manifestaron su preocupación y malestar para conseguir combustible para abastecer las unidades de colectivos y dejaron latente la posibilidad de plegarse a la medida nacional de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) de restringir la circulación del transporte público.

Con este escenario, desde el Ministerio de Gobierno, cartera que tiene bajo su brazo la responsabilidad del transporte en San Juan, salieron a brindar tranquilidad a los sanjuaninos y garantizar el normal funcionamiento. El ministro Alberto Hensel dijo que los empresarios “no tienen motivos para que el servicio no se preste con normalidad”, al tiempo consideró que la situación general es un imprevisto.

Sin embargo, después en diálogo con DIARIO HUARPE, el miembro de ATAP, Ricardo Salvá, fue contundente: “Nosotros somos los que estamos viviendo esta situación, no Hensel”. Mencionó que sería clave la aparición de alguien que les vendiera el combustible que necesitan. La situación de los empresarios, acorde a lo manifestado por el dirigente, es alarmante y preocupante, ya que al contrario de cómo venían trabajando, ahora están tratando de conseguir día a día el combustible que necesitan los colectivos para cumplir con los recorridos.

“Hacemos una compra más grande, pero nos envían un 20%, al otro día otro 20% y no nos podemos confiar tampoco porque si no nos cumplen lo que nos dicen, al día siguiente no tenemos combustible para salir”, manifestó el empresario.

Si bien por el momento el servicio de colectivos está garantizado para toda la provincia será clave la reunión que mantendrán los empresarios de los colectivos en la cual analizarán qué medidas tomarán ante este faltante. “Por todos los medios posibles vamos a tratar de no tomar esta medida (de restringir servicio), pero ante el comunicado de Fatap y las versiones que dicen que la situación empeoraría, queremos alertar que esto podría pasar”, dijo Salvá y aclaró que a más tardar el viernes habrá una decisión tomada. “Ojalá que esa decisión sea la de prestar un servicio con normalidad”, finalizó.

La escalada de los precios

La escasez de gasoil en todo el país motivó que hubiese una fuerte suba en el precio del país, medida que fue autorizada por el Gobierno nacional de Alberto Fernández para tratar de contener una mayor demanda que no pudo ser abastecida.

Sin embargo, esta suba en el precio ya la venían advirtiendo los empresarios desde hace algunos meses en lo referido a la compra a granel del insumo. Al no haber stock suficiente con los proveedores, el mercado tendió a aumentar el precio y dicha diferencia con el valor al consumidor final, que ya estaba alto, continuó marcando una suba que desde el sector ven como contraproducente y hasta denuncian que existe un aprovechamiento de la situación.

En este sentido, las empresas estaban pagando el litro de gasoil a $165 o $170 para el de grado 2 y el de grado 3 llegando a superar los $200. Por estos valores, ya que deben conseguir más de un millón y medio de litros por meses, los costos se dispararon y buscarán garantizar la rentabilidad y no perjudicar a los usuarios.

Dato

Para el normal funcionamiento de todos los colectivos de San Juan, se necesitan más de 1.500.000 de litros de combustible por mes.