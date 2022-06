Pese a que hay 140 colectivos adaptados, usuarios denuncian que no cuentan con el servicio

En los últimos días, crecieron algunas quejas sobre algunas movilidades de la Red Tulum. El reclamo es por la falta de colectivos que cuentan con piso bajo o sistema de accesibilidad para silla de ruedas. Todo surgió a partir de algunas quejas de usuarios, que se manifestaron en las redes sociales brindando sus testimonios y las supuestas unidades que circulan a diario por la provincia.

Lo cierto es que el control del cumplimiento de la accesibilidad en el transporte es responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que preside Jorge Armendáriz. Según el relevamiento emitido por fuentes de esta entidad, las unidades con piso bajo o sistema de accesibilidad para silla de ruedas que se encuentran en circulación son 17 en la empresa El Triunfo, 9 unidades en Albardón, Alto de sierra (10), Nuevo Sur (9), Libertador (31), Mayo (12) y 52 rampas en la UTE La Marina - La Positiva, algo que resulta contradictorio cuando las líneas mencionadas durante esta nota pertenecen a esta última empresa.

A pesar de estos números, que indican que las empresas declararon 140 unidades adaptadas, al menos dos usuarias reclamaron problemas constantes con la accesibilidad. En ocasiones porque no se topan con unidades y otras porque cuando pasan, no pueden utilizar este servicio por distintas razones.

Este último fue el caso de una joven periodista, que contó que no pudo subirse en al menos 3 unidades de la línea TEO porque no tenían la rampa que le permitiera ascender al vehículo con su silla de ruedas y así llegar a su domicilio. De acuerdo al testimonio, las dos primeras unidades TEO que pasaron por su parada, no se frenaron porque no contaban con la rampa de acceso. Luego, llegó una tercera unidad que tampoco contaba con rampas de acceso, pero su chofer descendió a comprar a un kiosco.

Al ver a la joven en su silla de ruedas esperando el colectivo le consultó si iba a subir con la silla de ruedas o iba a esperar el próximo colectivo que tenía la rampa de acceso. “Si es el próximo, espero”, aseguró la periodista. Ante esta situación, el chofer primero consultó si podía sacarle una foto para dar aviso a sus compañeros de que había una persona en sillas de ruedas que esperaba la línea TEO y la joven se negó. Entonces el conductor dio aviso mediante un audio a sus compañeros para que la mujer no se quedara esperando mucho tiempo más una movilidad con acceso.

“Creo que espere 30 minutos porque es un colectivo que suele pasar seguido. Por mi experiencia puedo decir que hay colectivos circulando con rampas de acceso. El tema es que no en todos los mecanismos de adaptación funciona como debería. Muchas veces se traban y no podés subir”, afirmó la joven.

Otro episodio se dio la semana anterior cuando trascendió un video en el que se ve a una mujer que, literalmente, se arrastra de rodillas para subir al colectivo. Quien grabó las imágenes comentó que esta escena se repite a diario debido a que las empresas de transporte de pasajeros no cuentan con la rampa o directamente se niegan a utilizarlas.

El video fue grabado por Carina Berón, quien lo publicó en sus redes. En el material, que dura 19 segundos, se observa a una señora que tiene alguna dificultad de desplazamiento e intenta ascender al colectivo y no puede porque no llega a elevar la pierna lo suficiente para avanzar. Ante la evidente dificultad de la pasajera se acerca un hombre que hace el gesto de intentar ayudarla, a lo que la señora responde con cortesía hasta que, finalmente, logra subir a la unidad.

En contacto con DIARIO HUARPE Carina declaró que ella fue quien grabó el material y agregó que se desplaza a diario con muletas y por eso conoce de cerca la realidad de las personas que tiene una discapacidad. "La señora iba con bastón, se lo tuvo que dar a un chico que estaba dentro de la unidad para que ese lo tenga mientras ella intentaba subir al vehículo", recordó la joven que compartió el video que se volvió viral.

En contexto con lo trascendido, la mujer señaló que viaja a diario en las líneas 125 o 126 para llegar hasta su trabajo. De acuerdo a lo expresado por la pasajera, en la mayoría de los viajes se ve obligada a subir por los escalones de adelante, ya que los choferes se niegan a habilitar la rampa que algunas unidades traen en la puerta trasera.

La mujer explicó que no todas las unidades tienen la rampa en cuestión, pero los choferes que sí tienen este dispositivo le manifestaron que la empresa para la que trabajan les ha ordenado que solo pueden habilitar la rampa para las personas con silla de ruedas, mientras que las personas con embarazos avanzados, alguna fractura o una dificultad para desplazarse deben "arreglárselas" para subir por adelante.

"Se supone que el cambio a la Red Tulum iba a ser para mejorar la vida de quienes tenemos una discapacidad, que se nos haga un poco más fácil poder viajar, pero esto nunca pasó", dijo la mujer que viaja en colectivo de lunes a viernes. La pasajera explicó que con esta queja no pretende perjudicar a nadie, pero sí quiere poner en evidencia que la accesibilidad es un derecho que se debe garantizar para todos y recordó que ella lleva años viajando sin contar con las comodidades necesarias.