Pese al bloqueo comercial de EEUU los ingresos de Huawei crecieron más del 24% en nueve meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La empresa china Huawei anunció hoy un aumento internanual del 24,4 por ciento en sus ingresos correspondientes a los primeros nueve meses del año, un crecimiento logrado pese al bloqueo comercial impuesto en mayo pasado por los Estados Unidos. Ese desempeño estuvo impulsado por la venta de smartphones que habían salido al mercado antes de que agregara a la compañía en su "lista negra" comercial, una decisión tomada en mayo con el argumento de resguardar la seguridad nacional que buscó afectar la cadena de producción de la compañía. La inclusión en esa lista supuso para Huawei la prohibición de comprarle suministros -tanto hardware como software-, a empresas con sede en los Estados Unidos, país del cual proviene el 30 por ciento de los componentes de sus equipos, según datos suministrados a Télam por la firma china. Por eso el Mate 30, su smartphone de gama alta lanzado en septiembre, salió al mercado con una versión de software libre de Android y sin varias de las aplicaciones más populares ya que no pudo contar con la licencia de Google, dueña del sistema operativo. Huawei, segundo fabricante mundial de teléfonos inteligentes y primero de equipos de telecomunicaciones, vendió entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 185 millones de smartphones, según detallaron esta mañana medios especializados. De todas maneras, este crecimiento representa una desaceleración respecto del aumento de 39% que la empresa había informado a finales del primer trimestre. Huawei está desde hace tiempo en la mira del gobierno estadounidense, que argumenta que la fabricante puede ser usada por Beijing como un caballo de Troya para espiar en el exterior, una acusación que hasta ahora no tiene fundamentos concretos y que es negada por el gobierno asiático y por la propia compañía. Esa hipótesis tampoco convence a los aliados de Washington en Europa, pese a la intensa campaña anti Huawei desplegada allí por funcionarios de alto nivel y hasta por el propio presidente, Donald Trump. Según informó anoche The New York Times, más allá de las advertencias los operadores de telefonía móvil europeos continúan adquiriendo el equipamiento de la firma china para desarrollar sus redes de 5G: de 65 acuerdos comerciales firmados, la mitad son con clientes del viejo continente. En este sentido Alemania, país al que la Casa Blanca amenazó con dejar de compartir datos de inteligencia si no prohibía a Huawei, publicó este martes un conjunto de reglas sobre la seguridad del 5G que no veta a la fabricante, sino que establece requerimientos comunes para todos los proveedores y operadores.