En tiempos donde el comercio electrónico avanza en el mundo y el país, los sanjuaninos siguen apostando por la compra presencial de muebles. En este contexto, DIARIO HUARPE consultó a distintos comerciantes de la provincia, quienes aseguraron que la modalidad más elegida continúa siendo la de acercarse por el local por encima de las operaciones virtuales.

Gisela Cataldo, responsable de la mueblería MBR en Santa Lucía, aseguró que si bien las personas miran precios y productos por internet, la compra efectiva se concreta en el local. “Cuesta todavía el mercado online. Las personas vienen presencialmente, hacen plan de reserva, pagan en cuotas y cuando lo terminan, se lo llevan”, explicó.

Los juegos de comedor es uno de los muebles que más se renueva en las casas. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

Desde Gama, Darío De los Ríos coincidió en que las ventas online están creciendo, pero destacó que la necesidad de ver y tocar los muebles sigue siendo decisiva al momento de elegir qué llevar al hogar. “La gente viene a ver calidades y, aunque la venta por internet va en aumento, todavía eligen lo presencial. Hay personas que nos contaron que compraron muebles de otras provincias, pero no eran lo que esperaban”, dijo.

Promociones y planes de cuotas sin interés impulsan la compra presencial de muebles en San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

Por su parte, Osvaldo López, dueño de un tradicional comercio en Rawson, reconoció que aunque las ventas no alcanzan lo ideal, la leve recuperación económica ha generado un repunte. “Con menos inflación, la gente se está animando a comprar. No podemos negar de que hay una ola por las compras de internet, de todos modos cuando el cliente quiere ver el producto se tiene que arrimar al local. Muchas veces, por cuestiones de garantías o necesita el respaldo de la casa". Sin embargo, ya no se compra por renovar, sino por necesidad. Si algo se rompe, se reemplaza, pero ya no es común cambiar por gusto”, sostuvo.

Más allá de la tecnología y las plataformas digitales que facilitan las compras por internet, el comportamiento de los consumidores sanjuaninos muestra que la experiencia directa sigue siendo determinante a la hora de invertir en muebles. En la mayoría de los casos, internet se utiliza como un catálogo: las personas exploran los productos en línea, pero luego los buscan y los compran de forma presencial.

Las ventas repuntaron tras una mala racha

Los tres comerciantes coincidieron en que el primer semestre del 2025 mostró una recuperación en las ventas, luego de un 2024 complejo para el rubro. Señalaron a este medio que, si bien la demanda aún se mantiene por debajo de los niveles ideales, los consumidores comenzaron a animarse nuevamente a realizar compras, especialmente aprovechando promociones y cuotas sin interés.

Financiación

Cataldo remarcó que una forma clave de efectuar el pago es la tarjeta de crédito: “Tenemos hasta seis cuotas sin interés. La gente elige esa modalidad porque hoy no hay mucha estabilidad económica y no se puede pagar todo de una vez”. De los Ríos coincidió y dijo que “ha crecido mucho la tarjeta de crédito. Hay opciones de 6 cuotas sin interés o 12 con bajo interés, lo que permite cuotas más chicas”.

Lo más vendido

De acuerdo con los comerciantes de Santa Lucía y Rawson, los productos más vendidos son colchones y sommiers. En el caso de GAMA, el fuerte está en la venta de sofás, ya que son fabricantes y permiten a los sanjuaninos elegir el tamaño y el color que mejor se adapten a su hogar. Otro artículo que suele renovarse con frecuencia es el juego de comedor.