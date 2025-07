Con motivo de los festejos por el Día del Amigo, el Gobierno de San Juan, a través de la Unidad Coordinadora de Seguridad, anunció un importante operativo de prevención que incluirá tolerancia cero al alcohol al volante, control de velocidad y supervisión en boliches y eventos sociales. El objetivo es claro: evitar accidentes y preservar la vida.

El operativo se extenderá desde la noche del sábado y durante todo el domingo, con participación de personal de distintas comisarías, el D3, D7, Bomberos y Leyes Especiales. Aunque no se precisó la cantidad de efectivos, el refuerzo será notable en comparación con operativos anteriores.

Además de los controles viales, se inspeccionarán eventos sociales, boliches y fiestas, con especial atención en evitar celebraciones clandestinas. “Queremos que todo esté habilitado, que no se exceda en la cantidad de personas permitidas y que los locales tengan la documentación al día. Esto tiene que ser una fiesta”, remarcó Torres.

Bomberos ya comenzaron con la entrega de folletería preventiva, y la Unidad de Leyes Especiales saldrá a controlar que cada lugar cumpla con las normas. Desde el área remarcaron la importancia de que quienes salgan a festejar designen a un conductor responsable.

“La gente tiene que tomar conciencia: si conduce, no debe beber. Vamos a ser severos, porque no queremos lamentar ninguna muerte. Queremos que los jóvenes se diviertan, pero que vuelvan a casa sanos y salvos. No queremos que esta fiesta se empañe”, concluyó el jefe de la Unidad Coordinadora.