A medida que se acercan las definiciones del armado de candidaturas para las Legislativas, la interna del PJ de San Juan muestra una multiplicidad de nombres que aspiran a ocupar lugares en las listas. Esta abundancia de figuras, lejos de ser un problema, es vista por Emilio Escudero, diputado y referente peronista de Caucete, como un capital que muestra la fortaleza.

El diputado provincial por Caucete, Emilio Escudero, dijo en el Café de la Política que “el justicialismo tiene candidatos y si no está definido el orden de prioridad es porque todos tienen peso específico y territorial", dejando en claro que la discusión no pasa por la falta de referentes, sino por la jerarquización de los mismos.

Publicidad

La declaración de Escudero resalta una realidad innegable: el PJ sanjuanino cuenta con dirigentes de peso y trayectoria, cada uno con su propio caudal político. Esta situación, si bien es positiva en cuanto a la oferta de liderazgos, también plantea un desafío significativo: lograr la unidad y la cohesión necesarias para encarar el proceso electoral.

Cuando se le consultó sobre algún nombre que podría tener un "plus" dentro de este abanico de posibilidades, Escudero no dudó en mencionar a un dirigente clave. "Si me preguntas a mí quién tiene un plus, creo que Cristian Andino, porque ha recorrido la provincia, dos veces, y que cerró el adentro con posibilidades de captar votos afuera", sostuvo el legislador caucetero, poniendo en valor el trabajo territorial. La mención a Andino sugiere un reconocimiento a su labor de acercamiento con la base peronista y su proyección más allá de los límites partidarios.

Publicidad

Sin embargo, Escudero también fue enfático en no desmerecer el legado de otras figuras relevantes en el peronismo provincial. "Sería un despropósito desconocer a quien cambió la provincia como fue José Luis Gioja", enfatizó el diputado, haciendo alusión al exgobernador, cuya figura sigue siendo un referente ineludible dentro del justicialismo sanjuanino. Esta frase subraya la importancia de la experiencia y el reconocimiento de trayectorias consolidadas.

La coexistencia de distintas generaciones de dirigentes y la necesidad de integrar a todos los sectores se presenta como una de las claves para el futuro del PJ. Para Escudero, la búsqueda de consensos es fundamental. "Creo que el peronismo viene dando muestras de unidad con el objetivo de que todos tenemos que aportar para poner al PJ en la palestra", concluyó, dejando entrever que el objetivo principal es fortalecer al partido de cara a los próximos desafíos electorales, por encima de las aspiraciones individuales.

Publicidad

Se renueva la discusión de los FEM

En otro orden de cosas, y con un tema que genera debate en la Legislatura, el diputado Emilio Escudero adelantó que la discusión sobre los Fondos de Equipamiento Municipal (FEM) volverá a ser protagonista en la Cámara. "Se va a renovar esa discusión sobre los FEM en la Cámara, ya que los municipios lo necesitan por estar en una situación crítica", afirmó el legislador. La urgencia de esta medida radica en la compleja situación económica que atraviesan las comunas sanjuaninas.

Escudero hizo hincapié en el rol fundamental que cumplen los intendentes en la atención de las demandas ciudadanas, muchas veces con recursos limitados. "Son muchas las necesidades, pero quienes atienden esas necesidades en primera instancia son todos los intendentes, son los que están en la primera trinchera", argumentó el diputado. Esta afirmación pone de manifiesto la presión que recae sobre los gobiernos locales para dar respuesta a las problemáticas cotidianas de los vecinos, lo que refuerza la necesidad de contar con recursos suficientes.

Textuales

Emilio Escudero / Diputado provincial de Caucete