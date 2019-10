Pichetto afirma que Macri "está decidido a seguir gravitando en la política argentina"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador peronista Miguel Ángel Pichetto, quien fue candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri, "está decidido a seguir gravitando en la política argentina" una vez que deje el Gobierno, y que el resultado de las elecciones de ayer reafirman su "liderazgo".



"Voy a seguir en este espacio que hemos construido; no soy una hoja en el viento. Todos saben que vengo del peronismo pero voy a estar en este espacio, que es una coalición democrática, amplia, que tiene un liderazgo que es el de Macri, y Macri está decidido a seguir gravitando en la política argentina", aseveró Pichetto.



Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red, en las que destacó el "gran esfuerzo" y la "gran elección" realizada por el oficialismo, y evaluó que los resultados "arrojan la necesidad del ganador de dialogar y de construir un camino ligado al consenso".



"Se ha consolidado un liderazgo político que es el de Mauricio Macri, que es un hombre que tiene mucho orgullo, una actitud de mucho coraje, que puso la cara y salió a la calle", definió Pichetto en relación al resultado de las elecciones celebradas ayer y a la manera en la que el mandatario encaró la campaña tras la derrota en las PASO del 11 de agosto pasado.



En este punto, dijo que la oposición pensaba que iba a ganarle a Juntos por el Cambio "por 25 puntos, con un camino triunfal a la Casa Rosada", y que si bien "han ganado y ganado bien", lo hicieron con un margen de 7,7 puntos, una ventaja menor a la que habían logrado en las primarias.



En ese contexto, Pichetto llamó a ser "mesurados y equilibrados" porque -argumentó- "la Argentina necesita de grandes políticas de acuerdo, de políticas de Estado", y dijo esperar que el presidente electo, Alberto Fernández, "interprete este momento".



"Me parece que encuentra una oposición democrática como no encontró Macri, que tuvo (en el momento de su asunción, en 2015) un escenario ligado al conflicto", analizó Pichetto, quien, no obstante, recordó que desde "el espacio del Peronismo Federal en el Senado" intentaron siempre "asegurar la gobernanza".



En tanto, de cara al futuro, Pichetto dijo que su rol va a ser "tratar de ampliar, consolidar y construir" junto al actual presidente Mauricio Macri "un espacio importante en la política junto a otras figuras, junto al radicalismo y junto a un espacio del peronismo republicano que existe en la Argentina", entre los que mencionó a las provincias de Córdoba y de Entre Ríos.



Por otro lado, el senador peronista y ahora ex candidato a vicepresidente destacó que Macri "se esforzó por cuidar el orden", y destacó la necesidad de "aislar a los violentos, a los que creen que la calle es de ellos y a los Grabois de la vida", en referencia al dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Grabois.



"Hay que aislarlos y transmitir la preocupación al Episcopado, para que hablen en contra de la violencia, porque siempre hablan de la pobreza. Que se involucren también en la tranquilidad de los argentinos y que convoquen a la unión de los espíritus. Están en falta con eso", consideró Pichetto.



Por otro lado, llamó a "desdramatizar" la etapa de transición, sobre la que dijo que "es corta", y expresó la predisposición del Gobierno para que "Alberto Fernández pueda entrar a la Casa de Gobierno (el próximo 10 de diciembre), con el conocimiento profundo de cada una de las áreas".



"Ninguna idea radicalizada ni ninguna idea loca va a gravitar en la Argentina porque va a haber una oposición razonable, democrática, no de colisión ni de conflicto", garantizó el senador Miguel Ángel Pichetto en la entrevista que concedió esta mañana.