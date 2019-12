Pichetto: "No creo que exista el hambre famélico en la Argentina"

Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, criticó "la existencia del hambre en la Argentina". En esa línea, argumentó: "Yo digo que hay problemas de calidad de comida, puede haber sectores en dificultades, pero digo que había con Macri y sigue existiendo ahora con Alberto Fernández una contención extraordinaria".

"La declaración del hambre fue parte de la campaña electoral y el gobierno lamentablemente la convalidó en el Congreso", completó. El dirigente de Cambiemos ya se había expresado en ese sentido en septiembre pasado, cuando el Congreso debatió y aprobó la emergencia alimentaria en plena campaña electoral. "Hay algunas exageraciones de la Episcopal, de la Iglesia Católica", lamentó entonces.

Por otro lado, el excompañero de Macri en la fórmula presidencial se refirió a la interna de Juntos por el Cambio, al asegurar que "es un error del radicalismo" buscar debatir la conducción del espacio".

"Juntos por el Cambio sacó el 40% y Macri sintetizó un liderazgo con un conjunto de valores, de ideas", expresó. Y agregó: "A menos de 60 días decir que todos estamos en pie de igualdad, que Macri no conduce nada, me parece un error”.

Pichetto afirmó que "los liderazgos en Argentina son de difícil sustitución y de muy difícil construcción. Construir un líder político en la Argentina, que en un pueblo oscuro de cualquier lugar en el Conurbano, en el norte, en un pueblo pequeño identifiquen la figura de un político y digan 'esta persona piensa esto de determinados temas, me gusta, no me gusta' es dificilísimo", manifestó.

