Pichetto, sobre Cristina Fernández: "Es obvio que la ocultaron"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, dijo hoy que en el Frente de Todos "ocultaron" durante la campaña a su postulante a la Vicepresidencia, Cristina Fernández, y consideró que el eventual regreso de la ex mandataria al poder "perturba a los sectores financieros”.



“Si el domingo tenemos un buen resultado en la elección y hay balotaje, la economía va a ordenarse rápidamente. La desconfianza al Frente de Todos y la vuelta de Cristina Kirchner al poder perturba a los sectores financieros”, expresó el senador nacional en diálogo con la prensa al arribar a la ciudad de Mar del Plata, donde esta tarde acompañará a su compañero de fórmula, el presidente Mauricio Macri, en la marcha del "Sí, se puede"



Incluso, consideró que "esa desconfianza generó hasta el momento la suba del dólar, el crecimiento del riesgo país y la baja de las acciones".



"Todas esas variables van a revertirse si Juntos por el Cambio está en el balotaje", auguró el candidato.



Respecto a la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández, el rionegrino dijo que “es obvio que la ocultaron" y criticó que en ese espacio hayan desarrollado "un proceso electoral con la vicepresidenta viajando a Cuba, y con nadie que interpele esta situación".



"Esta programada la desaparición de Cristina en el escenario político. La que manda es Cristina”, aseveró Pichetto.



Respecto a la gobernadora bonaerense y candidata a la reelección por su espacio, María Eugenia Vidal, el senador señaló que "sigue teniendo muy buena imagen" y advirtió que el domingo "todavía hay una posibilidad de modificar la realidad de la provincia de Buenos Aires" en las urnas.



En lo económico, Pichetto habló de la necesidad de “resolver la estructura del gasto social", de "alentar la salida del plan para ir a trabajar" y "apoyar a la pyme con recursos para tomar trabajadores sin estar atados al plan".



“Estamos decididos que el apoyo al sector más desprotegido llegue directamente y sin intermediarios. No puede haber gente que se quede con una parte, son temas que hay que eliminar e imponer la cultura del trabajo, sino no hay salida para el país”, resumió el candidato a vicepresidente.



Dijo también que "hay que aislar a los violentos, identificarlos y aislarlos" y que "el escenario de corte de calle y violencia no tienen lugar en la Argentina”.