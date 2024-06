La diputada nacional que representa a San Juan en la Cámara Baja, por el bloque Juntos por el Cambio, Nancy Picón, oficializó en sus redes sociales el proyecto que presentó días atrás para reducir la imputabilidad a los 13 años en delitos graves. En ese sentido, la legisladora afirmó que “deben ser conscientes del cambio que se ha producido en la sociedad, en cada uno de sus aspectos, positivos y negativos”.



“Es mi deber como legisladora promover reformas que sean coherentes con el contexto que atravesamos día a día, con los cambios de la sociedad y la protección de los derechos de todas las personas por igual, garantizando su ejercicio por parte de la población equilibrando la balanza de la Justicia”, agregó la diputada que ya ingresó al Congreso su proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad en menores de edad.

Cabe destacar que Picón había expresado que para la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta la cantidad de delitos a nivel nacional y la responsabilidad de los jóvenes a esa edad. En ese contexto, explicó que la idea es proteger a los menores y trabajar con un equipo de profesionales para determinar si comprenden la criminalidad de sus actos.

“En el primer semestre del año se iniciaron 1109 causas penales contra 986 niños, niñas y adolescentes, lo que representa, respectivamente, un 19,5% y un 21% más que en igual período del año anterior… 9 de cada 10 de los NNyA a los que se les iniciaron causas penales son varones, principalmente argentinos (95%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (58%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (41%). La edad promedio es de entre 16 y 17 años (56%)… De los delitos registrados, predominan aquellos contra la propiedad (84%), principalmente distintos tipos de robos (78%). El restante 16% corresponde a delitos contra la integridad sexual (34%), contra la administración pública (25%) y contra las personas (9%), entre otros. De esta última categoría (16 causas), en 5 se investigó el delito de homicidio (2 en grado de tentativa y 3 consumados)”, enumeró.

Sobre esto último, Picón explicó que al considerar la realidad y que ese informe no abarca a todas las provincias del país, el porcentaje sería “mucho mayor”. Por ello es necesario promover reformas en la legislación.

Según el proyecto elaborado por la legisladora sanjuanina, los menores de 13 a 15 años con penas menores, que no exceden los 2 años, no serán condenados a penas privativas de la libertad. El objetivo es apuntar a delitos cuyas penas privativas de la libertad no sean inferiores a 15 años, como robos, violaciones y uso de armas. Además, Picón también mencionó la importancia de proteger a los menores, ya que muchas veces son enviados por adultos.

