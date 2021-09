El Ministerio de Salud Pública puso a disposición de la población una nueva modalidad de vacunación para completar el esquema de inmunización contra el virus del Covid-19. En este sentido, desde Gobierno Provincial solicitaron que los sanjuaninos, que perdieron el turno para ponerse la segunda dosis de la Sputnik, asistan por el estadio cerrado Aldo Cantoni para recibir la aplicación.

De esta forma, los que no recibieron el mensaje, no vieron el mensaje o no pudieron asistir por motivos personales a la vacunación, ahora podrán acercarse por el Cantoni de lunes a viernes de 14 a 16, para que le coloquen la segunda dosis.

Las personas deberán asistir con la constancia del turno perdido y llevar DNI, carnet de vacunación Covid-19 de la primera dosis.

Cuando reciban la segunda dosis, completarán el esquema de vacunación.