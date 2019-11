Piden testigos del choque de un patrullero contra una moto que provocó la muerte de una joven

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Familiares y amigos de Sandra Constante, la joven de 19 años que el domingo murió tras ser atropellada por una patrulla de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Villa Crespo, pidieron hoy que las personas que fueron testigos del hecho se presenten a declarar para obtener más detalles de lo ocurrido.



"Justicia por Sandra. Ayer la policía mató una chica. Necesitamos testigos", dice un cartel escrito a mano con tinta azul, roja y negra y pegado en la esquina de Camargo y Serrano, donde ocurrió el hecho.



"Viste algo? Ayer 17/11 en Camargo y Serrano (Villa Crespo) un patrullero atropelló a ella y a su novio que circulaban en moto. Buscamos testigos, Sandra Constante tenía 19 años, ella sonreía a quien la viera bailar murga, se apaga por siempre esa sonrisa", dice otra publicación, posteada en Facebook por la murga “Los impresentables de Flores”, de la que la víctima formaba parte.



Por su parte, esta mañana, en el lugar del hecho, Ayelén, amiga de la víctima, dijo a la prensa que los allegados buscan testigos y pidió que se presente a declarar "el chofer de la línea 65 que aparece en el segundo video que se viralizó".



La joven dijo que para aclarar lo ocurrido "todavía falta un montón" y denunció "desprolijidades" en la investigación.



"Todavía falta un montón, de parte de la Policía y de todo el proceso judicial hay una especie de dilatación y desprolijidad en cuanto a la autopsia y al movimiento de las declaraciones, la verdad que todavía falta y lamentablemente para nosotros recién empieza, pero nada de lo que podamos hacer nos va a devolver a Sandra", expresó.



Ayelén aseguró que su amiga y el novio "cruzaron en verde, los dos tenían casco y les faltaban unos diez metros para terminar de cruzar, por eso el patrullero impactó con la parte de atrás, que fue donde estaba Sandra, a la altura de la bicisenda".



"Con el impacto, Sandra quedó inconsciente, la trasladaron primero al Hospital Tornú, donde le hicieron una tomografía, tenía un traumatismo de cráneo, todo el parietal derecho hundido y una inflamación tal que la tuvieron que llevar al Pirovano, donde intentaron hacerle una neurocirugía pero no pudieron, y le declararon muerte cerebral", concluyó la amiga de la víctima.



Otra amiga, también llamada Sandra, dijo que espera que la policía "se haga cargo de lo que hizo".



"El patrullero cruzó en rojo con dos detenidos arriba, lo cual no se justifica, no estaba en estado de persecución y no había ninguna razón por la cual estuviera yendo a tanta velocidad y cruzando en rojo, sin luces y sin sirena", expresó la joven, quien pidió que los testigos del hecho se presenten a declarar.



En tanto, la oficial que manejaba el patrullero, identificada como Silvina Beñacar, fue pasada hoy a disponibilidad y apartada de sus funciones por decisión de las autoridades de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, que lleva adelante el sumario administrativo en su contra.



Mediante un comunicado oficial, la fuerza informó que las actuaciones por el hecho están a cargo de la Policía Federal Argentina por decisión judicial y que a ella se le suministró toda la información sobre el vehículo policial que conducía Beñacar que, al igual que todos los de la fuerza, están geolocalizados, lo que permite saber el recorrido exacto de cada uno.



El hecho ocurrió el domingo último a la tarde en Camargo al 1000, donde un móvil policial que trasladaba a dos detenidos hacia la alcaidía de la Comuna 15 chocó contra una moto tripulada por un hombre y una mujer.



Los ocupantes de la moto fueron derivados al hospital Tornú y luego la chica al Pirovano, pero cerca de la medianoche la joven de 19 años embestida murió a raíz de las graves heridas sufridas.



La oficial que manejaba la patrulla quedó detenida acusada de “homicidio culposo” junto con el conductor de la moto, que fue poco después liberado por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 56.



En tanto, el cuerpo de la joven fue entregado esta mañana a la familia para poder realizar su velatorio y posterior sepultura, mientras que ya se está organizando una marcha para el viernes próximo a las 18 en Corrientes y Scalabrini Ortiz para pedir justicia por el hecho.