Pimball Wizard atropelló en el momento justo y se quedó con el Gran Premio Palermo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Pinball Wizard, con la monta del jockey Wilson Rosario Moreyra, ganó hoy, por medio cuerpo sobre Bekir, el Gran Premio Palermo, una prueba de Grupo 1 sobre 1.600 metros que fue corrida en el noveno turno de la reunión en el hipódromo Argentino.



El ganador, un hijo de Orpen, pagó un dividendo de 15,05 por boleto y empleó un tiempo de 1m 34s 69/100 para las 16 cuadras de arena seca.



Faltando 100 metros para el disco la carrera estaba en poder de Don Empeño, tras venir en la punta con mucha firmeza. No pudo ganar porque sintió el esfuerzo y porque Pinball Wizard, Bekir y Top One Scape lo superaron en menos de 50 metros.



La carrera fue el final y la emoción fue demasiada para los apostadores. En ese final de mucha adrenalina Pimball Wizard fue el que mejor atropelló y alcanzó a ganar con lo justo.



De movida Don Emeño agarró la punta a los 400 metros de haber largado. Fue seguido por Bekir, Power Up y Pembe Savanna.



Así vinieron hasta la entrada a la recta final. Allí, en los 600 metros finales, Don Empeño por el lado de los palos encaró hacia el disco para venirse de un viaje. Atrás vino cerca Power Up y Bekir. Estos tres caballos fueron los protagonistas en la recta.



Todo venía bien para Don Empeño. En los cien metros finales, cuando daba la impresión que iba a ganar, se fue quedando y, por atrás, llegó la atropellada de Pinball Wizard y de Top One Scape.



En los 50 metros finales Don Empeño fue superado, cargó con fuerza Pimball Wizard y el delirio de la gente del stud Don Teodoro no se hizo esperar.



Bekir, de muy buena carrera, terminó en el segundo lugar a solo medio cuerpo del ganador. La tercera posición fue para Top One Scape, a solo la cabeza. En el cuarto puesto llegó Don Empeño.



Los parciales fueron de 22s 25/100 para los 400 metros, de 44s 31/100 para los 800 metros y de 1m 08s 56/100 para los 1.200 metros.



Pimbal Wizard, un pupilo del eficiente entrenador Jorge Mayansky Neer, alcanzó su cuarto triunfo oficial sobre nueve carreras. Hoy ganó una carrera que para muchos estaba perdida. Su jockey Wilson Moreyra se las ingenió para atropellar y con buen cálculo ganó por solo medio cuerpo. Un final lleno de suspenso, una carrera para ver detenidamente sus últimos 200 metros.