Pimpinela llega a San Juan con su gira “Noticias del Amor” en abril del 2026

El legendario dúo argentino Pimpinela, conformado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, presentará su nuevo espectáculo “Noticias del Amor” en San Juan el próximo sábado 25 de abril de 2026, a las 21 horas, en el Estadio Aldo Cantoni. La esperada función forma parte de la Gira Argentina 2026, que llega cargada de éxitos, emociones y un reconocimiento de lujo: el reciente Premio Konex a la Trayectoria.

Más que un simple recital, “Noticias del Amor” se propone como un viaje conceptual que recorre la extensa carrera del dúo. El show no se limita a repasar sus emblemáticos temas de amor y desamor, sino que, a través de una narrativa visual contemporánea, reflexiona sobre cómo han evolucionado las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo. “Un espectáculo que te hará emocionar, recordándonos que el amor sigue siendo el protagonista de nuestras vidas, aunque vaya cambiando su forma de expresarse”, adelantan desde la producción.

Los seguidores podrán revivir los clásicos que los consagraron, pero también serán sorprendidos con interpretaciones únicas de hits internacionales y segmentos inéditos que recuperan canciones que no eran interpretadas en vivo desde hace años. La propuesta, llena de humor y emoción, está diseñada para conectar con múltiples generaciones, ofreciendo una experiencia renovada incluso para el público más fiel.

Este tour nacional llega en un momento especial para Lucía y Joaquín, tras un año de gran actividad internacional y coronado por la recepción del Premio Konex 2025, uno de los máximos galardones culturales de Argentina, que reconoce su invaluable aporte a la música y su trayectoria sostenida por décadas.

Venta de entradas

Las localidades para vivir esta noche de nostalgia y nuevas sensaciones musicales ya están a la venta. Los precios parten desde los $50.000 y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma TuEntrada.com. Se espera una gran convocatoria para este reencuentro con los hermanos Galán, que prometen escribir una nueva página dorada en su historia sobre el escenario del Aldo Cantoni.