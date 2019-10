Piñera invita a Bachelet a supervisar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno chileno invitó a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que conduce la ex presidenta Michele Bachelet, a "constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales”.



El canciller Teodoro Ribera confirmó hoy que el presidente Sebastián Piñera le dio instrucciones para que se contacte con Bachelet y su oficina para que visiten el país.



“El presidente de la república va a comunicarse a la brevedad con la Alta Comisionada Bachelet” para hacerle llegar el pedido, aseguró Ribera.



En medio de la crisis social, la represión y las violaciones a los derechos humanos denunciadas en los últimos días, el gobierno acercó la invitación a la ex mandataria “con el fin de que pueda constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales”.



El anuncio del canciller ocurrió en el mismo momento en que Piñera estaba reunido en La Moneda con un grupo de personalidades, entre ellos algunos colaboradores cercanos a la ex presidenta como Javiera Parada, Estela Ortiz y la presidenta de su fundación Horizonte Ciudadano, Valentina Quiroga, informó el diario local La Tercera.



El canciller agregó que también fue invitado el director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch (HRW), Miguel Vivanco.



“Creemos que es importante que las personas tengan acceso a todo lo necesario, plena transparencia, pleno acceso” a saber lo que está pasando en Chile, explicó el funcionario.



“Le hace bien a la democracia, le hace bien a los derechos fundamentales”, finalizó Ribera.