Pitty La Numeróloga reveló cómo te irá en el amor según tu número de DNI
POR REDACCIÓN
Tal como acostumbra a hacerlo a través de sus redes sociales, la especialista en el tema, Pitty La Numeróloga, reveló un nuevo dato que permite a las personas calcular y conocerse, basándose en la vibración de los números que nos rodean cotidianamente.
La clave se encuentra en las cifras que figuran en el documento de identidad (DNI), el número que fue asignado al registrar el nacimiento. Pitty explicó el método sencillo: "Rápidamente sacá de tu cartera el DNI. Sí, sacalo y fijate cuál es el último número que te aparece".
Según la numeróloga, ese último dígito "te va a mostrar qué tiene el amor para tu propia historia". Además, revelará "cuál va a ser la energía que te va a acompañar y cuál es la frecuencia que trae para toda tu vida".
Pitty destacó que no existe la casualidad "ni siquiera en los números", y que todo está relacionado, llevando una parte de la historia personal que acompañará "de por vida".
A continuación, la especialista detalló el significado de cada número en el amor:
- 0: El amor de la persona será karmático, lo que significa que "siempre va a volver a empezar".
- 1: La persona será siempre un líder. Contará con una gran fortaleza y todas las personas que entren a su vida la "van a admirar un montón". Sin embargo, la tarea más importante para quien tenga el 1 es "aprender a compartir".
- 2: Predomina el amor espejo. Estas son personas que son el espejo del otro y respiran "únicamente si el otro respira”.
- 3: Estas personas buscan un amor libre. No quieren un amor rutinario y desearán tener "amistades y amor a la vez".
- 4: La persona querrá "todo clarito, ordenado". Si alguien le falla, le va a "costar mucho volver a confiar".
- 5: Quienes tengan este número "no nacieron para amores tibios". Les va a gustar lo apasionado, lo renovador, y tenderán a buscar "muchas experiencias”.
- 6: Se caracteriza por el amor verdadero. La persona se entregará por completo, y lo que llegue a formar "va a ser su vida entera".
- 7: Estas personas son muy especiales. La pareja que esté con ellas "va a tener que ser una que conozca mucho tu interior y que haga conección directa con el corazón".
- 8: La persona atraerá amores transformadores, poderosos y fuertes.
- 9: Se trata de una persona sabia que va a necesitar un amor profundo, elevado y desde el corazón.