Pitty La Numeróloga reveló cómo te irá en el amor según tu número de DNI

Tal como acostumbra a hacerlo a través de sus redes sociales, la especialista en el tema, Pitty La Numeróloga, reveló un nuevo dato que permite a las personas calcular y conocerse, basándose en la vibración de los números que nos rodean cotidianamente.

La clave se encuentra en las cifras que figuran en el documento de identidad (DNI), el número que fue asignado al registrar el nacimiento. Pitty explicó el método sencillo: "Rápidamente sacá de tu cartera el DNI. Sí, sacalo y fijate cuál es el último número que te aparece".

Publicidad

Según la numeróloga, ese último dígito "te va a mostrar qué tiene el amor para tu propia historia". Además, revelará "cuál va a ser la energía que te va a acompañar y cuál es la frecuencia que trae para toda tu vida".

Pitty destacó que no existe la casualidad "ni siquiera en los números", y que todo está relacionado, llevando una parte de la historia personal que acompañará "de por vida".

Publicidad

A continuación, la especialista detalló el significado de cada número en el amor: