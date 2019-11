Platense sumó su primera victoria en la Liga Nacional de Basquétbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Platense (1-3) alcanzó esta noche su primera victoria en la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), al derrotar a Peñarol de Mar del Plata (3-3), por 80-74, en partido jugado en el estadio Templo del Rock de Núñez, correspondiente a Obras.



El equipo de Vicente López, ascendido esta temporada, supo aprovechar una racha 7-0 en los últimos dos minutos y medio de partido para abrazarse al triunfo.



El ala pivote Alejandro Diez, casualmente un ex valor 'milrayita', resultó uno de los mejores del conjunto 'marrón', con una renta de 22 puntos (9 en el primer cuarto), 4 rebotes, una asistencia y un robo.



El escolta dominicano Luis Montero, por su lado, aportó 22 tantos, 14 rebotes, 4 recuperos y 2 tapones. Mientras que Marcos Saglietti (ex Libertad de Sunchales) sumó 21 unidades, 7 rebotes y 3 pases gol.



En el conjunto marplatense, que hilvanó su tercera caída consecutiva como visitante, lo mejor estuvo de la mano del interno extranjero Devin Thomas, quien finalizó con una planilla de 17 tantos, 14 rebotes y 4 asistencias.



El escolta Patricio Tabárez (ex Obras Basket) terminó con 17 unidades, 8 rebotes y 3 recuperos, mientras que el alero Santiago Vaulet concluyó con un saldo de 15 puntos y 6 rebotes.



Platense jugará el sábado ante Bahía Basket (20.30), en el Dow Center bahiense, mientras que Peñarol intentará cortar la racha fuera de casa este jueves (20.00) frente a Boca Juniors en la Bombonerita.