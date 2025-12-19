El programa San Juan Cerca cerró el 2025 con un balance positivo y cifras que reflejan su consolidación como una de las principales políticas de cercanía del Gobierno provincial. Según informó el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, a lo largo del año se realizaron 42.000 trámites en distintos puntos de la provincia, superando ampliamente los registros del año anterior, cuando se puso en funcionamiento la iniciativa.

En declaraciones realizadas en el balance de gestión de fin de año, Platero detalló que alrededor de 30.000 personas fueron atendidas en los distintos operativos territoriales, lo que da cuenta de la alta demanda y del alcance que logró el programa. “Se han hecho 42.000 trámites en este año, muchos más que el año anterior”, afirmó el funcionario en la nota que le brindó a radio Cadena 3 San Juan. .

El ministro explicó que los operativos se desarrollaron de manera simultánea en diferentes departamentos y distritos, incluso en zonas alejadas, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios esenciales. Como ejemplo, mencionó la experiencia en San José de Jáchal, donde el programa se desplegó en paralelo en distritos distantes como Huaco y Mogna, para evitar que los vecinos tuvieran que trasladarse largas distancias.

Una de las claves del programa, según Platero, es la articulación entre todos los ministerios del Gobierno provincial, que acercan sus prestaciones directamente a la comunidad. “Todos los ministerios de la provincia llevamos cada uno su propuesta”, señaló, y detalló que entre los trámites más demandados se encuentran los vinculados al Ministerio de Gobierno, como la tramitación del DNI y la tarjeta SUBE.

En el caso del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el funcionario destacó que uno de los servicios más solicitados fue el acceso a anteojos y ayudas auditivas. “Hemos entregado 8.380 pares de anteojos, hemos entregado audífonos”, precisó Platero, al subrayar el impacto social de estas acciones, especialmente en sectores vulnerables y en personas mayores que muchas veces no pueden afrontar estos costos.

Además de los trámites de documentación y los beneficios sociales, en los operativos del San Juan Cerca también se realizaron inscripciones al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), gestiones de programas sociales y consultas vinculadas a salud, educación y desarrollo humano. La diversidad de prestaciones permitió que los vecinos resolvieran múltiples gestiones en un solo lugar y en su propio departamento.

Otro dato relevante que aportó el ministro es el alcance territorial del programa durante el año. Según detalló, los equipos recorrieron 2.387 kilómetros para llegar a los distintos departamentos y distritos de San Juan. “He tenido la oportunidad de recorrer cada uno de los distritos, cada uno de los operativos”, expresó Platero, al remarcar su presencia personal en gran parte de las actividades, dado que su cartera es la encargada de coordinar el programa.

En esa línea, el funcionario resaltó que el San Juan Cerca también se transformó en un espacio de contacto directo entre los vecinos y las autoridades provinciales. “Es una política que acerca a todos los funcionarios”, afirmó, y explicó que en los operativos suelen estar presentes directores de organismos, ministros y, en la mayoría de los casos, el propio gobernador. Incluso cuando la agenda oficial lo impidió, señaló que el vicegobernador participó de los encuentros.

Para Platero, esta cercanía es uno de los valores centrales del programa, ya que permite a los ciudadanos plantear inquietudes, realizar consultas y dialogar directamente con quienes toman decisiones. “Es la oportunidad para poder hablar con los funcionarios”, sintetizó.

Con estos números, el San Juan Cerca se consolida como una herramienta clave de gestión territorial y acceso a derechos, con un crecimiento sostenido en cantidad de trámites y personas alcanzadas. Desde el Gobierno provincial anticipan que el programa continuará fortaleciéndose el próximo año, con más operativos y una mayor presencia en los distritos más alejados.