Pocito armó su desfile patrio para festejar el Día de la Bandera

A falta de su acto de gobierno, Pocito se gestionó su propia celebración. Es que este lunes 20 de junio, las agrupaciones gauchas se dieron cita en el Boulevard San Martín junto a escuelas de danza y deportivas para honrar la memoria del General Manuel Belgrano.

Una crónica de un festejo atípico, pero que tuvo todo lo necesario para ser memorable.

Un cielo celeste y blanco

Son las 13 y algunos minutos, a medida que se va uno acercando al Boulevard de la Estación San Martín ve la fila de autos que se estacionan por la calle Aberastain, entre la 13 y la 14. Los árboles son naranjas y secos arman una alfombra de bienvenida, el olor a parrillada acompaña.

Las familias, en su mayoría pocitanas, avanzan por el Boulevard. Llevan mesas, termos y banquetas de plástico. El cielo está limpio, es azul y algunas nubes blancas, finas, terminan de darle el toque místico y patriótico. Ese cuentito de primaria, de que la bandera está en el cielo, es verosímil esta vez.

No hay guardapolvos, en vez de eso hay casacas amarillas y negras, colores del Club Atenas. Es que la tradicional promesa de los alumnos de cuarto año se cambió por el desfile gaucho. Son ellos los que al enterarse que no habría un desfile provincial, gestionaron en su municipio un festejo para que la fecha no pasara desapercibida.

El desfile va a ser en el boulevard, a los costados, las paredes de adobe de las casas enmarcan la el recorrido. Al horizonte, la precordillera. En la vieja estación, al fondo de este recorrido, se disponen el palco de autoridades y unos mesones en donde se disfrutan de sopaipillas. Al costado de la estación, las agrupaciones gauchas se disponen junto a sus caballos.

Alzan la voz, se dan órdenes. Los representantes de cada agrupación se reúnen para determinar los lugares de salida. Encabeza la agrupación de La Rinconada. Comienza el desfile.

Y los libres del mundo responden

Estuvo presente la banda militar del RIM 22 “El tambolar”. El verde de sus uniformes contrasta con la tierra suelta del lugar. Tocan el himno, al principio, quienes cantan lo hacen de manera tímida, se canta casi por lo bajo, pero a medida que avanzan las estrofas, el volumen sube. El sentimiento patrio se asienta.

La banda seguirá tocando. El recorrido es corto, pero las veredas están colmadas de gente. Encabezan el desfile los chicos del club Atenas, cada uno con sus casacas, portan la bandera del club, son los locales de esa esquina y la gente alienta con euforia. En la postal se cuelan alguna mamá que indica que su hijo o hija mire a la cámara para sacarle la foto con el celular. Detrás vienen los adultos mayores deportistas, dice el presentador: “Un ejemplo que demuestra que no la edad es un límite”, ellos se ríen y saludan.

Luego siguió la escuela municipal de Pocito de danzas tradicionales, con sus pañuelos y trenzas, con sus bombachas gauchescas son la punta de lanza. Les siguen las agrupaciones gauchas, son cuatro, y de entre los que van montados es Don Pedro el que porta la bandera.

Cuando avanza por la calle la genta aplaude, hay algo de esa cara oscurecida y rota por el sol que impone su presencia. Algunos aprovechan y sacan el celular para filmarlo, a otros se les escapa un viva la patria. El ícono del gaucho portando la bandera conmueve a los presentes y para responder ante la imagen que cabalga, aplaude, aplaude con una fuerza que se contagia.

Los que cierran este encuentro son la escuela de ciclismo departamental. Sus cuerpos brillan por la tela deportiva de sus trajes. Los primeros, los niños, luego los adolescentes.

Al finalizar hubo espectáculos musicales y números de danza, el mismo boulevard que fue sede del desfile se convirtió en feria.

Así, con unos pocos ingredientes, se cocinó una fecha patria. Después de dos años de interrupción por la pandemia de Covid-19, los gauchos y los pocitanos fueron quienes tomaron la posta para mantener el espíritu patrio.