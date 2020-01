Polémica en Vaticano por la atribución a Benedicto XVI de un libro con fuerte defensa del celibato

POR AGENCIA TÉLAM

La atribución al papa emérito Benedicto XVI de la coautoría de un libro con una fuerte defensa del celibato disparó en las últimas horas una fuerte polémica en el Vaticano, luego de que el cardenal Robert Sarah rechazara haber manipulado al religioso alemán y confirmara que fue el propio Joseph Ratzinger quien revisó y autorizó la publicación.



Tras dos días de polémicas por el anuncio de la publicación este miércoles de una obra firmada por Sarah y Ratzinger, el cardenal anunció hoy que a partir de las próximas ediciones la obra no aparecerá como coescrita, sino que será el purpurado el autor "con la colaboración de Benedicto XVI", según indicó en Twitter.



De todos modos, Sarah confirmó que el contenido del libro permanecerá "sin cambios" en el futuro.



La rectificación del cardenal se dio minutos después de que en declaraciones a varios medios, el secretario privado de Ratzinger, Georg Gaenswein, adelantara que pediría a Sarah que elimine la doble firma del libro tras la polémica desatada en el Vaticano desde el domingo.



Ratzinger, de 92 años y en frágiles condiciones de salud, "no había aprobado ningún libro con doble firma ni había visto la tapa", recriminó Gaenswein.



A primera hora de hoy, Sarah se defendió de las acusaciones de manipulación que le hizo el entorno de Benedicto XVI a última hora del lunes cuando afirmó en un comunicado que Ratzinger no sólo autorizó la publicación del libro sino que fue el propio purpurado quien, en persona, obtuvo el aval del papa emérito.



Según el cardenal, el último 19 de noviembre le envió a Ratzinger las tapas del libro, la introducción común y todos los textos que formarían parte de la obra.



Siempre de acuerdo al relato del purpurado, Ratzinger le expresó su "gran satisfacción por los textos redactados en común", a través de una carta fechada el 25 de noviembre en la que Benedicto XVI escribió sin ambigüedades: "De mi parte, el texto puede ser publicado en la forma prevista por Usted".



En el pasaje que había causado más controversia, Ratzinger escribió: "Creo que el celibato tiene un gran significado y es indispensable para que nuestro viaje hacia Dios siga siendo la base de nuestra vida", según el párrafo atribuido al alemán en el libro 'Desde lo profundo de nuestro corazón'.



Sin embargo, el entorno del pontífice emérito desmintió ayer a última hora de Roma que Ratzinger fuera el autor de las líneas que se le atribuyeron.



La desmentida puntualizó que desde que renunció al pontificado en 2013, el religioso nunca firma sus obras como "Benedicto XVI", sino que agrega su nombre alemán.



El propio Ratzinger, en su última entrevista dada a conocer el 5 de enero a medios alemanes, planteó: "Soy un hombre anciano al final de su vida. Solía tener una gran elocuencia, ahora ya no funciona".



"Profundamente abyecta", consideró Sarah a la polémica creada cuando desde el entorno el papa emérito intentaron minimizar su participación en el libro que saldrá mañana a la venta en Francia.



La revelación de parte de Sarah de tres cartas que intercambió con Ratzinger en septiembre, octubre y noviembre de 2019, y la de un encuentro privado en el monasterio con el religioso que reside dentro del Vaticano, ponen en tela de juicio la desmentida del entorno de Benedicto.



"Afirmo solemnemente que Benedicto XVI sabía que nuestro proyecto tomaría la forma de un libro. Puedo decir que intercambiamos varias pruebas para establecer las correcciones", había sido la primera reacción de Sarah a última hora del lunes.



La obra de la polémica saldrá a la luz a semanas de que Francisco publique su exhortación sinodal con las conclusiones del Sínodo amazónico de 2019, en la que podría incluir una apertura a la abolición del celibato para casos puntuales.



"No puedo callar" antes esta posibilidad, agregó Ratzinger en su texto, de acuerdo a la pre publicación que hizo el diario francés Le Figaro el domingo.