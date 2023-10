San Martín de San Juan perdió el martes en San Luis por 1-0 ante San Lorenzo y quedó eliminado de la Copa Argentina. Así, su chance de meterse en la semifinal se truncó con un fallo arbitral que fue determinante al no convalidar un gol lícito del verdinegro. El árbitro Fernando Espinoza, apoyado en el juez de línea, sancionó posición adelantada de Manuel Llano, pero al no haber VAR no se pudo corroborar en el momento. Lo que hubiese significado el empate y la historia final podría haber sido diferente, por ello es que todo el país habló de la “injusticia” por la que pasó San Martín y significó su despedida en una campaña histórica para el club.

La primera gran polémica en la previa al partido por cuartos de final de la Copa Argentina fue cuando se conoció la designación de Espinoza. En referencia a que es mendocino y poniendo en referencia la rivalidad entre provincias y acrecentado más porque en juego estaba la clasificación a semifinal.

Y la segunda se generó ya en el partido mismo, con San Lorenzo ganando 1-0 –gol de Girotti de penal- con una acción de ataque de San Martín que terminó en gol de Llano, pero que el juez no convalidó por considerar que hubo posición adelantada del volante verdinegro.

Iban 42’ cuando el asistente Marcelo Bistocco levantó la bandera tras el centro de la derecha de Alexis Vega y que llegando por atrás Llano convirtió luego que Blanco buscará conectar la pelota y Batalla no pudiera despejar el peligro.

Inmediatamente, el gol se anuló por supuesta posición adelantada, pero como no hay VAR en la Copa Argentina, el fallo no se modificó. La realidad marcó que Agustín Giay, de San Lorenzo, quedó como último hombre y su pie izquierdo habilitaría a todos. Aunque también el juez de línea pudo interpretar que Jonathan Blanco, el jugador que fue a disputar la pelota con Batalla, estaba realmente en offside.

Luego del partido, el presidente de San Martín se refirió al respecto y destacó que “hicimos un gol que fue válido y no se cobró, pero son cosas que tiene el fútbol”. Mientras que el entrenador César Monasterio agregó: “tuvimos un gol dudoso, pero se dio así y no pudimos quedarnos con el resultado”. En tanto que la gran mayoría de los jugadores optaron por no hablar sobre la jugada que pudo haber cambiado la historia del partido.

Los medios nacionales también se refirieron a la polémica jugada que cambió el partido. Olé tituló: “Gol mal anulado a San Martín (SJ) contra San Lorenzo por Copa Argentina”. TyC Sports: "¿Era offside? El polémico gol anulado a San Martín de San Juan frente a San Lorenzo por Copa Argentina”.

LM Neuquén colocó: “San Lorenzo zafó y clasificó: el gol mal anulado a San Martín de San Juan”, como también lo hizo Minutouno: “Polémica en Copa Argentina: el gol que le anularon a San Martín (SJ) ante San Lorenzo”.

Mientras que en redes sociales los hinchas de San Martín fueron directamente contra Espinoza, resaltando que es mendocino, y descargándose por no haber convalidado el gol. “Abrazo para Fernando, si Fernando Espinoza el árbitro que ayer le dio la victoria a San Lorenzo”. “¡Qué robo más grande!!”. “Muy bien son unos crack, lo de hoy fue un choreo”. “Que choreo, que se puede esperar de estos árbitros delincuentes”. Y “nos robaron los ladrones esos”, entre cientos de comentarios referidos al gol anulado que dejó a San Martín afuera de la semi de la Copa Argentina.

