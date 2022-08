Una mujer fue a comprar a un mayorista productos para su comercio, pero al regresar a su casa con sus hijos, se dio cuenta de que perdió o se dejó el celular en el carrito de compras. Lo dio por perdido, pero igual llamó al negocio y se enteró de que la acción de un policía salvó su bien más preciado.

El cabo Emiliano Alvarado, que cumple adicionales en el mayorista, le había guardado el celular y espero a que viniera a buscarlo. Mariel Porra se recompuso al saber que no había perdido su herramienta de trabajo y publicó en redes sociales el gesto del policía.

En una publicación en Facebook, la mujer escribió: “La mayoría de las veces los criticamos, nos enojamos y exponemos las situaciones difíciles que nos tocan pasar”.

Y agregó: “Pero cuando una es buena también es necesario hacerlo público porque aún existen buenas personas, que aportan todo lo que necesitamos como sociedad”.

Porra relató la secuencia de la pérdida del celular y luego cómo logró recuperarlo. “Estuve haciendo compras para nuestro negocio en el Café América Mayorista (ubicado en Santa Lucia). En la locura de subir a mis hijas al auto y las cosas que había comprado, olvidé el celular del negocio en el carrito del súper”, explicó.

Y explayó: “Al llegar a casa me di cuenta de que no tenía el celular y entré en una angustia tremenda, porque independientemente del bajón de perder un celular, es nuestra herramienta de trabajo”.

“Lo primero que hice fue llamar, pensando directamente que ya estaba perdido y de repente atendieron y no solamente eso sino que me dijeron: buenas tardes, señora, soy el cabo Emiliano Alvarado, no se preocupe y quédese tranquila porque yo tengo su celular. Cumplo servicio hasta las 20 horas, cuando pueda pase a buscarlo”, detalló en redes sociales.

“Yo lloré, pero más allá de la situación. Por la actitud de este policía, responsable, respetuoso, honesto y sobre todo: buena persona”, concluyó.