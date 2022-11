"Al asesino de mi hermano", así encaró Myriam Carbajal una dura carta contra el joven que mató a su hermano. Se trata de Paolo Carbajal, sobrino de la mujer y homicida de su padre adoptivo. Este lunes 14 de noviembre su cumplió un año del crimen que terminó con la vida del policía federal en villa Huarpes, Pocito.

El joven, que ahora se encuentra en el Servicio Penitenciario Provincial, llegó hace un año clandestinamente a casa de su padre para matarlo a cuchillazos por venganza y por dinero. Le echaba la culpa por la muerte por Covid de su madre y además el uniformado guardaba una importante suma de dinero en dólares, cuyo heredero primero era él. En mayo de este año Carbajal recibió la condena de prisión perpetua.

Publicidad

En este contexto, y en el primer aniversario del terrible homicidio que sacudió a la provincia, Myriam dedicó unas palabras al condenado.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Paolo y Miguel Carbajal.

"Un año que le quitaste la vida... un año que terminaste con sus sueños e ilusiones, un año que junto con él me mataste a mí también porque no volveré a ser nunca más la misma", rezó la primera oración del texto.

"Un año que decidiste quitarle la vida a la persona que no te la dio, pero te dio todo lo que tu padre te negó: desde su apellido, confianza y amor de padre", escribió la mujer. La víctima no era padre biológico de su asesino, pero lo había educado y criado.

"¿Y vos cómo le pagaste? Con la MUERTE. Lo dijiste frente al Tribunal: yo maté a mi padre y tu mirada me persigue, parece que me dice lo esperaba de cualquiera menos de vos… y como no si eras su hijo, su orgullo, su Paolo mi hijo decía siempre", expresó la mujer dolida.

"No tienes idea del daño que hiciste, del dolor que causaste, dejaste sin padre a tus hermanos, me dejaste a mí sin mi hermano, a mis hijos sin su tío y un vacío inmenso que nadie puede llenar", agregó.

Publicidad

"Paolo, asesino del subcomisario de la Policía Federal Argentina Miguel Ángel Carbajal... debo agradecer a la Justicia y espero que nunca salgas, que se pudra en la cárcel", cerró.