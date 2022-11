Este lunes 14 de noviembre se cumplió un año del asesinato de Miguel Ángel Carbajal, el policía federal asesinado durante la madrugada de las Elecciones Legislativas del año 2021 en su casa de villa Huarpes, departamento Pocito. La Policía de San Juan y el equipo de fiscales de la UFI Delitos Especiales descubrieron después que el homicida fue su hijo de 21 años. Paolo Carbajal fue condenado a prisión perpetua en mayo de este año. Si bien no quedó de todo claro el móvil, se cree que el joven mató a su padre motivado por venganza y dinero.

Myriam Carbajal, hermana de la víctima, en diálogo con DIARIO HUARPE, dijo que no hubo más novedades sobre el caso desde esa jornada histórica para la familia. "Desde la condena, no apelaron y la causa quedó firme" aseguró la mujer a este medio. Los hermanos de la víctima aún no entienden por qué Paolo actuó de forma sangrienta y en sus corazones todavía hay mucho dolor y tristeza.

Myriam Carbajal previo al juicio.

"No creo que lo superemos nunca", dijo Myriam sobre el homicidio de su hermano. La mujer regresó al cementerio San Miguel, a ver los restos de su hermano, días después de la sentencia dictada al asesino Paolo Carbajal. "Hice una promesa, no volvería aquí hasta conseguir justicia", dijo la mujer.

La placa que pusieron en homenaje a Carbajal en la Agencia Regional Cuyo.

Con respecto al aniversario, Myriam explicó que cada uno de los hermanos fue al cementerio a verlo. La última vez que fueron juntos fue unos días después del último día del juicio. En paralelo, la hermana de la víctima aseguró que la Policía Federal realizó una misa en honor de Carbajal y que pusieron una placa con su nombre en la Agencia Regional Cuyo, lugar donde trabajaba el uniformado.

Crimen

Paolo Carbajal era de Salta y llegó a la provincia a penas, se enteró de la muerte de su padre, que si bien no era de sangre, le había dado educación, lo había criado, hasta le había otorgado el apellido.

Pero en medio de la conmoción, los tres hermanos de la víctima sospecharon de su sobrino. Algunos problemas recientes y lo rápido que había llegado de Salta a San Juan tras conocer la noticia, lo pusieron en el ojo de la tormenta.

Paolo Carbajal ante el juez.

Los investigadores del brutal homicidio – A Carbajal lo habían acuchillado mientras dormía en su cálida cama- no tardaron en llegar a la conclusión de que Paolo Carbajal era el asesino. ¿Qué lo motivó? Paolo le echaba la culpa a Miguel de la muerte de su madre, fallecida tras contagiarse de Covid. Por otra parte, unos importantes ahorros en dólares del fallecido lo podría haber llevado a su hijo a matarlo.

El joven no se mostró conmovido por la muerte de su padre, más algunas contradicciones y sospechas lo delataron. Con el correr de las horas, los policías le secuestraron ropa con sangre en una bolsa y guante de látex.

La detención de Paolo.

Después determinaron a través de rastreos de las agencias de viajes que Carbajal hijo había comprado tres pasajes de Salta a San Juan. Uno que lo traía a la provincia el 12 de noviembre, dos días antes del crimen.

Esta información lo llevó al fiscal Iván Grassi a pedir una condena de prisión perpetua en el juico por la premeditación. Otra agravante que se agregó fue la alevosía, ya que el joven le metió varias puñaladas a su padre mientras este no podía defenderse.

Carbajal tenía 54 años cuando fue asesinado.

En mayo, tras finalizar la investigación, los jueces Verónica Chicón, Javier Figuerola y Ana Lía Larrea, definieron por mayoría que se declare culpable al hijo de Miguel Ángel Carbajal y lo condene a prisión perpetua. La defensa del imputado quiso comprobar que la muerte se dio en medio de una pelea entre padre e hijo, para reducir el monto de la pena, pero no lo consiguió.