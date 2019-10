Pop endulzado y moderno desde Noruega con Anna of The North

La noruega Anna of The North acaba de editar su segundo disco, "Dream Girl", un álbum que la mantiene en los primeros planos, luego de que con su primer disco, "Lovers", la prensa europea comenzara a hablar de esta joven que encontró a su pareja creativa luego de una larga temporada en Australia.



"Vivo en Oslo, Noruega. Solía ​​vivir un tiempo en Melbourne. Cuando volví a casa me di cuenta de cuánto amo a Oslo. Creo que este será mi hogar para siempre", dijo la cantante y compositora a Télam.



El álbum trae una mezcla de pop moderno bailable, algo que abunda no sólo en Europa, sino también en América, pero al que le agrega una pizca de melancolía y desfachatez, lo que convierte a su música en algo que agrada e jóvenes con almas sensibles.



"Estoy de acuerdo con eso -dice respecto a la composición musical-. Es ese amor perdido. El que se escapó. Mis canciones son a menudo sobre relaciones. No me refiero a relaciones como solo entre dos amantes. Pero también las relaciones que tienes con amigos y familiares".



T: ¿Cómo fue el proceso de grabación de "Dream Girl"?



AN: Ha sido bastante orgánico para ser honesto. Acabo de hacer lo que me pareció bien en ese tiempo y espacio donde escribí las diferentes canciones. Algunas canciones han sido más desafiantes que otras. Creo que "Thank Me Later" tardó casi un año y medio en terminarse. Simplemente no podíamos hacerlo bien, hasta que lo hicimos.



T: ¿Qué cambió entre un disco y otro?



AN: Sí, el sonido ha cambiado un poco. Hay más instrumentos orgánicos. Quizás no tan suelto como suena "Lovers". No quiero vincularme a ningún sonido o género, quiero ser libre y hacer lo que se sienta bien. ¿Quién sabe cómo sonará el próximo álbum?



T: ¿Cómo ha influido en tu música el clima de Noruega y Australia?



AN: Creo que ambos lugares han inspirado e influenciado mi música. Realmente no tengo una respuesta a esa pregunta. Siento que todo lo que me rodea o me sucede en mi vida diaria de alguna manera me inspira y da forma a quien soy de alguna manera.