Por el cambio de una empresa de vigilancia, más de 120 sanjuaninos tienen incertidumbre sobre sus puestos laborales

Unos 120 trabajadores sanjuaninos están viviendo una total incertidumbre debido a que trabajan para la empresa Securitas haciendo la vigilancia de Barrick. Ahora, quien se encargará de la vigilancia en la multinacional minera será Huarpe así que corren peligro los puestos laborales.

“Se va Securitas e ingresa Huarpe. Securitas no los quiere despedir, quiere que renuncien para no pagar indemnizaciones así que estamos luchando para que las paguen y sino, que la empresa que entre los tome con la antigüedad y renunciando al periodo de prueba para que estos vigiladores no pierdan todos los derechos que han adquirido”, explicó a DIARIO HUARPE el delegado regional de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), Juan Manuel Vega.

Desde UPSRA creen que deberían tomar al personal que está trabajando actualmente, pero aún no hay nada confirmado por lo que temen perder los puestos y los derechos laborales adquiridos durante años como vacaciones o antigüedad, entre otros.

Vega aseguró que los puestos de estas personas no los deben ocupar otras ya que el trabajo de vigilancia que hacen no es el común sino que “están preparados”. Entre las actividades que realizan está el control de los empleados en el proceso de armado de lingotes de oro, el de todo el personal que ingresa a la mina, de las habilitaciones de colectivos y del material que suben y bajan en los camiones.

Para aclarar este tema, el jueves hay una audiencia en la subsecretaria de Trabajo en la que esperan llegar a un acuerdo. A ella asistirán Securitas, Huarpe y también se citó a Barrick como “responsable solidario” porque los vigiladores tienen una “relación de dependencia indirecta con Barrick, pero son empleados de ellos porque hacen o deshacen lo que les digan ellos”, dijo Vega.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, el viernes los trabajadores afectados van a ir a la garita de ingreso a Veladero, en Tudcum, pero “no van a prestar colaboración”.

Una historia que ya se vivió

Según relató el delegado regional de UPSRA, en el 2013 ocurrió una situación similar en la que se vieron involucrados casi 200 trabajadores.

La empresa que se encargaba en ese tiempo de la seguridad era El Guardián e iba a pasar a hacerse cargo Securitas. En esa ocasión, los jefes de seguridad de la multinacional les dijeron a los vigiladores que “se quedaran tranquilos porque todos iban a seguir trabajando”, pero el último día hábil les anunciaron que si no renunciaban no iban a poder seguir en los puestos. “Lo hicieron por la necesidad, porque no tenían otra opción y no queremos que ahora vuelva a pasar lo mismo”, cerró Juan Manuel Vega.