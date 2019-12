Por el fondo ingresaron a una carnicería y se llevaron $100.000 en mercadería

Delincuentes vaciaron una carnicería ubicada en calle Meglioli a metros de Reconquista, luego de ingresar por una puerta trasera. Los delincuentes atravesaron varios fondos de otras tiendas que anteriormente también fueron saqueadas.

Los malvivientes se alzaron con una media res de vaca, cerdos que ya estaban despostados y que quedaron tirados en el camino porque al parecer, algo los espantó y huyeron con otros cortes que había en las heladeras del local.

Ramón Ricardo Cataldo de 39 años es el propietario de la carnicería La Nueva Carne y él mismo contó el difícil momento que está pasando porque debe pagar a los proveedores que no le van a dejar más mercadería hasta que pague lo que debe.

Comentó que está trabajando con carne prestada y hasta debió dejar sin trabajo a un colaborador porque tampoco puede pagarle ahora que debe juntar el dinero que se lo van a llevar sus abastecedores.

Dijo que padece una tendinitis crónica en su brazo derecho que no le permite realizar trabajos pesados como despostar carne y por eso necesitaba de un compañero para realizar esa tarea que llegado el momento de hacerla, deberá cumplirla pese al fuerte dolor que eso le provoca.

Aseguró que los ladrones no le dejaron absolutamente nada, se llevaron todos los cortes de carne, achuras, menudencias y hasta las lenguas y pecetos que muchos clientes ya habían dejado señados o pagados para las fiestas. “tengo más ganas de irme a mi casa que de seguir trabajando manifestó desconcertado el comerciante”

También dijo “Por suerte no me llevaron las balanzas y la computadora”, pero las habían dejado en el camino porque por algún motivo no pudieron llevárselas.

Los malvivientes ingresaron por calle Reconquista atravesaron al menos tres fondos y recién llegaron a la carnicería. Luego volvieron a atravesar esos fondos y subieron todo lo que robaron a un vehículo y huyeron.

La policía está revisando las cámaras de seguridad de la zona, pero en las cercanías no habría un domo que pueda haber registrado el momento del robo.

Cataldo dijo además que esa zona tan concurrida durante el día, en la noche es tierra de nadie porque no hay presencia policial ni tampoco recorridas de patrulleros.

El caso fue denunciado en Comisaría 13ª que tiene a cargo la investigación.