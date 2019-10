Por el mal tiempo suspenden el acto de Apertura del Encuentro Nacional de Mujeres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Comisión Organizadora del 34to. Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) debió suspender esta mañana el acto de Apertura que debía realizarse en el playón del Estadio Único de La Plata, a raíz de las intensas lluvias que se registran desde la madrugada en la capital bonaerense. Según explicó un comunicado de la Comisión, Bomberos de La Plata se presentaron esta mañana en el Estadio, ubicado en las calles 25 y 32, y ante la actividad eléctrica que presentaban las lluvias no autorizaron el acto de Apertura para no poner en riesgo a las asistentes. "Que la lluvia no opaque las ganas de participar en el Encuentro más masivo de la Historia, Vamos todas a debatir a los talleres", expresó un comunicado de la organización. Se estima que más de 200.000 mujeres participarán de los 87 talleres que desde las 15 se desarrollarán en las sedes de la universidad platense, y que este año por primera vez incorporan temáticas como los ciberfeminismos, lenguaje inclusivo y la no prescripción de las causas de abuso infantil, entre otros. En paralelo funcionarán conversatorios sobre ciudades feministas, psicopatías, niñeces y herramientas para liberar emociones.