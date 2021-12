Por el pase sanitario estiman que habrá una merma en el turismo y los boliches en San Juan

Son días clave para la definición de lo que pasará a partir del 1 de enero en San Juan. La implementación del pase sanitario ya generó repercusiones de los sectores que estarán contemplados en esta nueva política que busca contener un posible brote de Covid-19. En el sector turístico piensan que habrá una merma de interesados que vengan a la provincia y esto enciende las alarmas sobre todo por los eventos que están programados.

Daniel Paroli, prestador turístico local, afirmó a DIARIO HUARPE que esta medida no afectaría de lleno el alojamiento de los visitantes. Por lo tanto, cree que no tendrán mayores inconvenientes. Opinó que actualmente es la Secretaría de Deportes la que genera un turismo más receptivo y en la primera parte del verano no será la excepción debido a que a finales de enero se disputará la Vuelta Ciclística a San Juan. La competencia, al tener carácter internacional, congregará no tan solo a corredores de todo el mundo, sino también espectadores que son aficionados por las dos ruedas.

En este punto, Paroli dijo que esta situación se va a complicar teniendo en cuenta que el pase sanitario, según lo informado por el Ministerio de Salud a nivel nacional, atacará directamente a los contingentes turísticos o grupos de viajeros. Si bien desde la cartera que dirige Carla Vizzotti ataron esto a egresados y jubilados, en San Juan esperan tener mayores precisiones para avanzar en esa materia. “Entendemos que se trata de utilizar en donde haya grandes movimientos de gente”, precisó.

El prestador turístico sostuvo que en el último tiempo los mayores colapsos de personas en la provincia estuvieron dados por eventos deportivos. El más clarificador fue el encuentro futbolístico que disputó Argentina – Brasil en el Estadio del Bicentenario por las Eliminatorias Qatar 2022. Desde la fila que se montó en el Circuito Villicum hasta la cancha estuvieron repletas de sanjuaninos y turistas.

Paroli mencionó que todo esto viene a cuenta de la aceptación que hay que tener del estatus sanitario. “Todo el mundo creyó que habíamos zafado”, sostuvo. Indicó que todo eso les puede volver a generar algunas complicaciones porque un número de personas se verá coartada de realizar distintas actividades debido a que no se vacunaron contra el Covid-19.

“Esperemos que esta merma no sea tan dañina”, esbozó. Sostuvo que no puede calificar esta medida como buena o mala, aunque lo palpable en el sector es la crisis que existe y que se profundizó desde el comienzo de la pandemia. “El turismo se ha potencializado actualmente, ahora va a aminorarse un poco esta afluencia. Quizás haya reservas que se bajen”, dijo preocupado. Espera que el número de personas excluido por el pase sanitario no sea muy elevado.

En la misma sintonía, y desde otro sector, está Eduardo Patinella. El hombre es propietario de boliches en la provincia y opinó que esta medida va a influir en los asistentes porque todavía hay muchos jóvenes que no se vacunaron. De acuerdo a datos de Salud Pública en adolescentes restan 22.000 chicos en acceder a la primera dosis, y en mayores de 18 quedan cerca de 10.000.

Patinella sostuvo que hay gente que, por diferentes motivos ya sea personal o religioso, no quieren vacunarse. Actualmente, ellos flexibilizaron los protocolos y mantuvieron solamente los básicos: uso de barbijo en los trabajadores y la implementación de alcohol en gel en el ingreso.

El empresario explicó que todavía no tuvieron precisiones de quién estará a cargo del control del pase. Las autoridades de Gobierno relataron que en las próximas semanas se conocerán más detalles en cuanto a eso. El interrogante está puesto en que si controlarán los efectivos policiales o agentes sanitarios.

“Habrá algunos que se sentirán discriminados. Creo que sí habrá una disminución en los asistentes”, aseguró. Precisó que transitaron años difíciles por lo que generó la pandemia y ahora con esta resolución deberán ajustarse nuevamente.