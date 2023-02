Por qué deberías dar el salto a WhatsApp Plus de una vez por todas

Estamos tan acostumbrados al uso de WhatsApp, que ni tan siquiera nos planteamos la posibilidad de que existan otras herramientas de mensajería instantánea. El miedo a cambiar de interfaz, cuando ya nos hemos acomodado a esta app, muchas veces nos detiene, por no hablar del hecho de que muchas de las alternativas no están disponibles en las tiendas oficiales de Android e iOS. Sin embargo, hay razones más que de sobra para dar el salto a otras aplicaciones, como es el caso de WhatsApp Plus y aquí venimos a analizar unas cuantas de ellas.

Porque es gratis y seguro

Una de las principales ventajas de WhatsApp Plus es que es completamente gratuita. Aunque lo hayas olvidado, hace unos años, para tener WhatsApp había que pagar 1 € por su uso; pero con esta versión, esto no sucede así. Una razón de peso para quienes desconfían (sabiamente) cuando les piden dinero. Por eso, descarga WhatsApp Plus Azul oficial desde la web WasapPlus y olvídate de los pagos.

Asimismo, siguiendo en la línea de la web WasapPlus, cabe comentar que hablamos de una página web notoriamente enmarcada por la seguridad que concede a sus usuarios. Nada de virus y demás problemáticas que pudieran suponer un riesgo para tu privacidad o tus dispositivos. En esta plataforma tendrás un proceso de instalación sencillo, que no te llevará más de un par de minutos.

En cuanto a la propia herramienta, hay que destacar que cuenta con el mismo cifrado de seguridad de extremo a extremo que WhatsApp. Además, te permitirá ocultar tu foto de perfil, si así lo deseas. Unas prestaciones que otorgan tranquilidad a quienes han dado el paso hacia una comunicación más eficiente y cómoda.

Porque las limitaciones digitales están obsoletas

Para hablar de las libertades que concede WhatsApp Plus, hay que comentar las muchas limitaciones que tiene WhatsApp. Parece mentira que todavía en pleno 2023 tengamos que asumir impedimentos de uso, como es el caso de personalizar la interfaz o todo lo asociado al envío de contenido. Ante tal realidad, WhatsApp Plus ha aterrizado para cambiar las cosas.

Al instalar este MOD de la app original, podremos cambiar el tema de la aplicación, así como el color y el tamaño de las fuentes. De este modo, tendrás en tus manos una propuesta estética impecable, que se adaptará a tus gustos o, si los tuvieras, a los problemas de vista. Algo que igualmente influye en la usabilidad, pudiendo implementar diseños minimalistas, para que sea más ágil.

En lo relativo a mandar vídeos e imágenes, ya no tendremos un límite en cuanto a la cantidad o al tamaño del contenido. También, cuenta con una mayor rapidez en este aspecto, aprovechando al máximo todas las prestaciones en cuanto a la velocidad de conexión que hayas contratado. Se trata, por ende, de un cambio radical en tu día a día, que no puedes seguir ignorando.

Porque tú eliges cuándo chateas

¿Alguna vez has sentido la necesidad de contestar un mensaje, aunque no te apetezca, simplemente por la presión de hacerlo? En cuanto quien envía el WhatsApp, tiene su tick azul, estamos perdidos. Es eso o renunciar a verlo nosotros, no obstante, este problema desaparece de la ecuación al instalar WhatsApp Plus.

La aplicación dispone de una opción, con la cual, el resto de las personas no verán que has leído el mensaje hasta que no contestes. Tú eliges cuando respondes, sin agobios ni estrés. Asimismo, también podrás ocultar tu estado “en línea”, sin desactivar esta opción para los demás. Un avance sustancial que merece la pena tener en cuenta.

Por último, hay que hablar de la opción de programar mensajes. Tras elegir el texto correspondiente, y la fecha y la hora en la que quieres que se envíe, quedará todo resuelto. Algo clave para los cumpleaños de tus contactos: se acabó eso de que un olvido te juegue una mala pasada. Una razón más para recurrir a portales como wasapplus.com y optimizar el rendimiento de tu smartphone.