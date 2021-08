Por qué provoca miedo la llegada de la variante Delta a San Juan

El coronavirus sigue marcando las reglas de conducta a lo largo del mundo. En algunos países, como Argentina, los casos parecen disminuir luego de haber atravesado por la segunda ola, aunque el registro quedó por encima de lo previsto por las autoridades sanitarias. Más allá de eso hay preocupación de que ingrese la variante Delta, hoy considerada una de las más infecciosas. San Juan no es una isla por eso hay miedo en que esta mutación llegue a la provincia. La infectóloga Rosa Contreras precisó en el programa Yo Te Invito que por su irrupción han cambiado muchas cosas”.

La jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga sostuvo que el virus que se diseminó por todo el mundo en el inicio de la pandemia, allá por 2019, podía contagiar entre dos a tres personas y eso era el movimiento que se veía en las planillas. Con esta variante una persona infectada puede llegar a contagiar a muchas más. La especialista puntualizó que podría alcanzar entre ocho a trece personas.

Contreras mencionó que cuando aparecen estas variantes no tan solo preocupa saber si es o no más contagiosa, sino ver si en la provincia se podrá diagnosticar o si las vacunas serán efectivas. "Por eso le tenemos tanto miedo a esta variante. No estamos aislados del mundo. Hay que prepararnos para tener circulación en nuestro país”, insistió Contreras.

El Gobierno nacional todavía no declaró la circulación viral de esta variante en el país, pero sí hubo casos que encendieron las alarmas como el cordobés que llegó de Perú y contagió a varias personas debido a que no cumplió con el aislamiento respectivo.

La médica remarcó que el objetivo que tiene el Ministerio de Salud es el de completar los esquemas de inmunización durante el mes de agosto. "Es muy rápido el contagio y en personas no vacunadas o solo con una dosis la enfermedad puede ser mayor", dijo Contreras. Para concluir la especialista sostuvo que las personas deben seguir usando barbijos y respetando la ventilación.

DATO

La infectóloga indicó que cuando una persona se infecte con la variante Delta puede requerir más días de aislamiento. Actualmente la cuarentena obligatoria es de diez días para el contagiado y dos semanas para el contacto estrecho.

Esperan el resultado

San Juan está a la espera de que el Instituto Malbrán le envíe el resultado de la muestra que le tomaron al sanjuanino que regresó desde Estados Unidos. El hombre fue hisopado en el séptimo día y dio positivo, luego de que dos testeos anteriores descartaran en él la enfermedad. Sin embargo, el organismo bonaerense retrasó el informe porque aparentemente su carga era baja y la cadena viral ya estaba rota, aunque esto no obstruye el pedido formal que encabezó Salud Pública para tener esa respuesta.