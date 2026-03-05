En el marco de una investigación por un robo reciente, la UFI Delitos contra la Propiedad junto a personal de la Comisaría 5ª de Santa Lucía desplegó este miércoles por la mañana un operativo en los asentamientos Río San Juan y San Judas, en el departamento Santa Lucía. La medida judicial incluyó múltiples allanamientos y arrojó resultados tanto en la causa por el ilícito como en materia de estupefacientes.

El procedimiento tuvo como eje el esclarecimiento de un robo denunciado días atrás en Santa Lucía. Con orden judicial, los efectivos ingresaron a distintos domicilios donde, tras las requisas, lograron el secuestro de prendas de vestir que coincidirían con las observadas en registros fílmicos incorporados a la investigación. Esos elementos quedaron bajo custodia judicial para ser sometidos a peritajes y reconocimiento.

Durante uno de los allanamientos, los uniformados detectaron en el interior de una vivienda envoltorios con sustancia sospechosa. Ante esta situación se dio intervención a personal especializado, que realizó las pruebas de campo correspondientes y confirmó que se trataba de cocaína. En total se incautaron aproximadamente 70 gramos de esa sustancia, además de pastillas y otros elementos de interés para la causa.

La mujer fue identificada como Yamila Agüero y fue notificada de su situación procesal.

En el mismo domicilio se secuestró una suma cercana a los 500 mil pesos. En un primer momento, el dinero fue retenido preventivamente ya que no pudo justificarse su procedencia durante el procedimiento. Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por la fiscalía interviniente, se determinó su devolución a la portadora original.

La mujer identificada como Yamila Agüero fue notificada formalmente de su situación procesal. Si bien recuperó el dinero, no quedó desvinculada de la investigación. Desde la fiscalía indicaron que deberá presentarse en sede de la UFI acompañada por un abogado defensor para prestar declaración y aclarar su eventual participación en relación con la indumentaria y demás elementos secuestrados.

Fuentes judiciales precisaron que la causa por el robo continúa bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, manteniéndose el secuestro de la ropa considerada prueba clave para el reconocimiento en el expediente. En paralelo, el hallazgo de la droga seguirá el carril correspondiente ante la Justicia Federal, debido a la competencia en materia de estupefacientes.

El operativo formó parte de una serie de medidas investigativas orientadas a dar respuesta a hechos contra la propiedad que se vienen registrando en el departamento. Desde la fuerza señalaron que los controles y allanamientos continuarán en distintos puntos de Santa Lucía, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de delitos y reforzar la presencia policial en zonas señaladas por vecinos.