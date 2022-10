Tras seis días sin servicio el Banco Columbia retomará su servicio a partir de este jueves. Esto después de que jubilados y pensionados se presentaran desde el viernes y se encontraran con que “el sistema se había caído”, escena que se repitió los siguientes días.

Con largas filas los jubilados esperaban una respuesta, pero se encontraban con lo mismo, no podían acceder a su dinero. Desesperados fueron reuniéndose en la puerta para pedir explicaciones del banco.

Los afectados en su mayoría fueron los que, siguiendo el calendario de pago, debían cobrar el pasado viernes 21 de octubre. Si bien el banco expresó que el problema comenzó el lunes, las denuncias por la falta de servicio comenzaron el viernes.

“Yo vine desde Sarmiento” comentó Alberto Ruiz, jubilado que se acercó hasta el banco el lunes y había regresado para seguir sin tener respuestas. “Yo vine a esperar desde las cuatro porque no me pude volver” dijo Hilda López, jubilada que comentó que se tuvo que quedar en lo de un familiar porque no había podido retirar el dinero. “Mi señora tenía que cobrar la pensión el viernes, como no había sistema nos hicieron esperar, después quisimos sacarla por cajero y tampoco pudimos, tuve que pedir prestado para comprarle pañales y leche al niño” dijo uno de los clientes del banco que prefirió no dar su identidad por temer represalias. “La plata está en el banco, lo que no podemos es sacarla”, cerró.

La escena de jubilados, pensionados y madres con niños esperando frente al banco con caras de indignación y bronca se repitió en todo el país. Es que la caída del sistema fue a escala nacional.

Qué pasó

Según un comunicado oficial emitido por la entidad bancaria, se rompieron los discos duros del banco a nivel nacional. Una vez arreglados, se hizo un "Back", es decir que se recuperaron los datos.

A partir de mañana jueves 27 de octubre el servicio funcionaría con normalidad. Los pagos a jubilados y AUH con fecha de cobro hasta el 24 del corriente ya se encuentran disponibles a través de los cajeros automáticos, mientras que las fechas de cobro subsiguientes estarán disponibles a partir de mañana.