Postulantes impugnaron un examen de ingreso al Poder Judicial

En medio del segundo examen eliminatorio del Poder Judicial, el de ortografía, se originó una polémica tras que un grupo de alumnos no aprobara. Los postulantes, al menos 10, presentaron una solicitud de impugnación a la prueba tras considerar de dudosa la charla introductoria, tener algunos problemas con la computadora el día del examen y no recibir explicaciones en qué se equivocaron, según explicaron dos jóvenes sanjuaninas (prefirieron reservar su identidad) a DIARIO HUARPE.

Los postulantes sanjuaninos hicieron un grupo de WhatsApp, en el que se comunican las novedades sobre el tema, pero hasta el momento no tuvieron una definición sobre su caso desde la Corte de Justicia. Algunos pidieron pronto despacho de su impugnación tras que saliera en la página web del Poder Judicial el cronograma y la lista de los que rinden el tercer examen: conocimiento teórico, en el que no aparecen sus nombres.

Una de las jóvenes, que se sintió perjudicada en el examen, dijo a este medio que en la charla previa a la prueba de ortografía les explicaron todo de manera general y que no les supieron subsanar dudas muy específicas. ”Nos dijeron tengan cuidado”, señaló la postulante, que tildó a la charla de “dudosa”. Luego, a la hora de rendir, la joven explicó que contaba con cinco minutos para encontrar el 70% de los errores del texto y que tenía dos opciones: terminar y darle corregir o esperar a que se pase el tiempo. Todo iba normal hasta que le apareció, después de apretar “corregir”, el cartel de “error” y después el “no aprobado”.

Tanto la joven, como otros damnificados, señalaron que los encargados del examen no les dejaron ver los errores, ni revisar sus textos para ver si se habían equivocado realmente. Y atinaron a apurarlos con que firmen el papel que les entregan una vez terminada la prueba, donde prestan conformidad. También, les dijeron que presenten las quejas a la Corte de Justicia.

Los concursantes se acercaron a la Corte de Justicia y pidieron ver los exámenes, a su vez, presentaron una solicitud de impugnación para volver a rendir. Sin embargo, no tuvieron respuestas satisfactorias. “No nos mostraron el texto bien escrito junto con el que tiene errores, no tenemos forma de constatar si aprobamos o no verdaderamente”, dijo la joven. “El cartel de error, que no apareció en el primer examen, es una falla del sistema, yo me siento perjudicada”, agregó.

La otra joven, que se siente en la misma situación que la primera, explicó al diario que son 10 los que presentaron una solicitud oficial, pero que son más las personas que están en las mismas condiciones que ellos. Añadió que con esto buscan que el examen de ingreso sea más transparente y justo, y para que estas situaciones no vuelvan a pasar en un futuro.

Dato

Para el segundo examen, el de ortografía, se presentaron 1.158 y solamente aprobaron 797, que deberán rendir el martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de junio.