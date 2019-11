Premios oficiales del Festival de Mar del Plata

La siguiente es la lista completa de los premios oficiales de la 34ta. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que esta noche entregó su palmarés en una gala que se desarrolló en el Teatro Auditorium.



Competencia Internacional



Astor de Oro al Mejor Largometraje: "O que arde", Oliver Laxe



Astor de Plata al Mejor Director (ex aequo): Pedro Costa, por "Vitalina Varela", y Angela Schanelec, por "I Was at Home, But..."



Astor de Plata a la Mejor Actriz: Liliana Juárez, por "Planta Permanente"



Astor de Plata al Mejor Actor: Ventura, por "Vitalina Varela"



Astor de Plata al Mejor Guion: Oliver Laxe y Santiago Fillol por "O que arde"







Premio a la Trayectoria: Luciano Monteagudo



Premio del Público al Mejor Largometraje de la Competencia Internacional: "La vida invisible de Euridice Gusmao", de Karim Aïnouz







Competencia Latinoamericana



Mejor largometraje (ex aequo): "A febre", Maya Da-Rin; y "Nunca subí el provincia", de Ignacio Agüero.



Mejor cortometraje: "Plano controle", de Juliana Antunes







Competencia Argentina



Mejor largometraje: "Angélica", de Delfina Castagnino



Mención Especial del Jurado: "Hogar", de Maura Delpero



Mejor cortometraje: "Playback. Ensayo de una despedida", de Agustina Comedi



Premio Martínez Suárez al Mejor Director Argentino: "Las poetas visitan a Juana Bignozzi", Laura Citarella, Mercedes Halfon







Competencia Work in Progress



Premio INCAA Mejor Proyecto WIP: "Mato seco em chamas", de Joana Pimenta y Adirley Queirós



Premio de Cinecolor, Cono del Silencio y RECAM: "Una película elegante", de Lorena Best











Competencia Estados Alterados



Mejor Película de la Competencia Estados Alterados: "L'île aux Oiseau", de Maya Kosa y Sergio Da Costa



Mención Especial del Jurado de la competencia Estados Alterados; "Longa noite", de Eloy Enciso











Competencia BSO



Mejor Película sección Banda de Sonido Original: "Satori Sur", de Federico Rotstein



Mención de Honor del jurado sección Banda de Sonido Original: "Radio Olmos", de Gustavo Mosquera











OTROS PREMIOS







Premio Jurado de Crítica Joven (junto a la Carrera de Crítica de la Universidad del Cine - FUC)



Mejor Ópera Prima Internacional: "A febre", de Maya Da-Rin



Mención Especial del jurado de Crítica Joven: "Um filme de verão", Jo Serfaty







Premios CINE.AR



Premio CINE.AR al Mejor Cortometraje Argentino: "Playback. Ensayo de una despedida", de Agustina Comedi



Premio CINE.AR al Mejor Cortometraje Latinoamericano: "La última marcha", de Ivo Aichenbaum y Jhon Martínez