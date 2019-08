Preocupa la diabetes en la infancia debido a la mala alimentación

Especialistas del Ministerio de Salud se vieron alertados en los últimos años por la cantidad de casos de diabetes que detectan en la infancia. Aseguran que esto va de la mano del sobrepeso y la obesidad que se producen debido a los malos hábitos de vida, principalmente, el consumo de azúcares y la falta de ejercicio físico.

Desde el área informaron que hay tres tipos de diabetes que son las más frecuentes, tipo I, que afecta a niños y adolescentes, es una de las más difíciles de prevenir; tipo II se da principalmente en adultos a partir de los 40 años y tipo III que se da durante la gestación y suele aparecer después del segundo trimestre del embarazo.

Lo que les preocupa a los especialistas del área es que en los últimos años registraron una gran cantidad de casos de diabetes tipo II en niños y adolescentes. La directora del Programa Sanjuanino de Diabetes que también es parte del Comité Provincial de Obesidad, Laura Otiñano, quien manifestó esta alerta en la provincia. Incluso, en los últimos cinco años detectaron 266 casos de este tipo en menores de 15 años.

Otiñano dio a conocer que en los últimos cinco años comenzaron a notar que este tipo de diabetes se está presentando también en menores. “Se daba casi siempre en adultos después de los 40 años, ahora estamos teniendo casos de este tipo de diabetes que aparece mucho en niños en edad escolar y adolescentes hasta los 18 años”.

La profesional informó que esta situación está asociada de forma directa al sobrepeso y la obesidad que se presenta por los malos hábitos de vida, principalmente el sedentarismo ya que se ha disminuido la actividad física, también, los malos hábitos alimentarios entre los que se destacan el aumento de los consumos de grasa y azúcar.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Argentina no llega al consumo diario de cinco porciones de frutas y verduras. Mientras que, San Juan, no llega a las dos porciones, manifestó la especialista. En cuanto a la actividad física, hay estadísticas de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo que se hizo en el 2018, que revelan que en el país el 80% de los niños no llega a la recomendación diaria de 60 minutos de ejercicio.

Factores de riesgo:

No modificables:

Edad.

Antecedentes familiares, principalmente de madre, padre y hermanos.

Modificables:

Sobrepeso u obesidad.

Sedentarismo.

Fumar.

Tener presión o colesterol altos.

Algunas drogas del tratamiento para cáncer o el HIV pueden producir diabetes.

Estrés, puede ser un desencadenante.

Programa de diabetes:

En la provincia comenzó en octubre de 2007, está destinado a quienes son diagnosticados con diabetes y no tienen ningún tipo de cobertura de salud. El fin del programa es asegurar la medicación mensual y gratuita no solo para la diabetes sino también para las enfermedades que la acompañan como, por ejemplo, la hipertensión. Además, tratan de hacer un seguimiento y control evolutivo de la enfermedad.

Entre los ítems principales están el de capacitar al personal médico de la provincia; promover los cuidados para prevenir la enfermedad e identificar los factores de riesgo.