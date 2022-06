Preocupación por suicidio adolescente en San Juan, ¿cómo se trata en las escuelas?

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si vos o algún conocido necesita ayuda, podés comunicarte al 911 y pedir asistencia al gabinete psicológico.

La preocupación por el suicidio adolescente en la provincia crece por algunos casos que se conocieron durante esta última semana. En relación con esta situación que pone a todos en alerta, DIARIO HUARPE quiso indagar en cómo se trata el tema en el sector educativo, ya que la escuela es uno de los lugares donde más tiempo pasan los adolescentes y donde pueden visualizarse ciertos signos. Por este motivo, este medio habló con la directora de Gabinetes Interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Marcela Platero, y con una de las coordinadoras del Equipo de Intervenciones Inmediatas, Gemma Martínez, quienes comentaron que es una problemática creciente en San Juan.

Martínez indicó que la preocupación sobre los casos de suicidio y autolesiones en la provincia aumentó luego de que los adolescentes volvieran de la cuarentena y regresaran a sus entornos sociales. “Estamos muy alerta porque creemos que tanto tiempo encerrados hizo que las problemáticas emocionales de los chicos afloraran”, explicó la licenciada en psicología.

Es que las estadísticas alarman: según estadísticas de Salud Pública de la provincia indicaron que, en lo que va de este 2022 año, se suicidaron 17 personas en San Juan. De ese total, la mayoría de las personas tenía entre 15 y 29 años.

Al respecto, la coordinadora dijo que el aislamiento y la falta de socialización desencadenó que los adolescentes perdieran las habilidades sociales como la relación con los otros o la resiliencia. Esto generó en algunos casos, situaciones de violencia entre pares o violencia hacia sí mismos.

Para estos casos, el Ministerio de Educación se encuentra preparado con el Equipo de Intervenciones Inmediatas, que actúa de forma urgente cuando un adolescente manifiesta que quiere atentar contra su vida o bien, cuando ya se autolesionó. Lo primero que hacen es, si la institución no tiene gabinete, dar aviso al gabinete zonal. Después, van al lugar e intervienen la situación del estudiante con un equipo interdisciplinario formado por especialistas en psicología, psicopedagogía, trabajo social, fonoaudiología, etcétera. Casi paralelamente al tratamiento, se le da aviso a la familia para poder realizar un tratamiento en conjunto.

Una parte muy importante de la intervención es el trabajo con los compañeros y compañeras del estudiante en cuestión.

“Se abre un espacio de diálogo, para que cada uno pueda contar lo que les sucede, lo que sienten con lo que pasó. Es fundamental escuchar a los chicos, ellos siempre dicen lo que pasa”, planteó.

La psicóloga advirtió que no hay que subestimar lo que dicen y cuentan los adolescentes, ya que siempre suelen darse cuenta de lo que le sucede al par. Conforme plantearon, “si no hablan es porque no se les generó el espacio”.

En el después de la intervención, los especialistas que trabajan en las diferentes situaciones problemáticas hacen un seguimiento del paso a paso de las personas en cuestión. Se sigue en contacto tanto con los chicos, con sus compañeros y con las familias. Principalmente, se tiene en cuenta el rendimiento escolar del estudiante, si asistió a sus tratamientos terapéuticos, etcétera.

Platero comentó que, con el objetivo de iniciar las intervenciones de una manera más rápida, a principios de este 2022, llevaron a cabo capacitaciones a supervisores, con el objetivo de que tengan las herramientas necesarias para reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia. A su vez, los supervisores tienen el deber de “bajar” estos conocimientos a los directivos, quienes tienen la potestad de tomar acciones ante los signos que sus alumnos muestren.

“Con estas herramientas en la mano, no hace falta que los directivos esperen a que el gabinete llegue para tomar decisiones. Pueden empezar a tratar las situaciones problemáticas ellos mismos”, explicó la directora.

Una llamada telefónica, la clave

En marzo pasado, DIARIO HUARPE habló con la jefa del gabinete psicológico del 911, Vanesa Sedeña, quien explicó que durante las 24 horas del día, los 365 del año, brindan asistencia psicológica a quienes llamen pidiendo ayuda en situaciones extremas.

La asistencia es inmediata, ya que intentan hablar con la persona para intervenir en el domicilio en el que esté y evitar el acto. Algunas veces, que brinden datos demora muy poco tiempo, pero otras toma horas de conversación.

Respecto a los adolescentes, Sedeña dijo que los adolescentes son el sector con mayor riesgo, porque los chicos no suelen llamar para pedir ayuda.

“El adolescente suele ser más impulsivo, directamente va al acto, encontró algo y lo hizo. Pasa mucho que sufren situaciones de hostigamiento, siempre ha habido, pero ahora se suman las cuestiones de las redes sociales y para ellos es muy difícil de manejar este tipo de angustia”, explicó.

En relación con esto, la psicóloga y especialista en suicidios, Karina Mas, advirtió que es fundamental el accionar de los diferentes grupos sociales que forman parte de la vida del adolescente. “Lo recomendable es que las instituciones estén atentos a lo que les pasa a los adolescentes”, expresó.