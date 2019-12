Presentan un acuerdo para regular legalmente el uso del cannabis en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Asociaciones cannábicas y organizaciones de derechos humanos, junto a especialistas en seguridad, educación y salud mental presentaron hoy en Rosario el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, que "servirá de base para debatir proyectos legislativos que modifiquen las políticas de drogas en Argentina", indicaron los organizadores.



"Nos reunimos hoy en Rosario, y lo haremos a lo largo de todo el país, porque queremos una regulación legal del cannabis para el uso adulto basada en criterios de salud pública", dijo a Télam, Facundo Rivadeneira, coordinador nacional del acuerdo.



"La propuesta es entender la necesidad de regular legalmente un consumo y una comercialización que ya existe nos guste o no, y que es regulado de manera ilegal y especulativa por sectores clandestinos en connivencia con el Estado", indicó.



"En contraposición al modelo de regulación legal, hoy tenemos un Estado que invierte millones persiguiendo usuarios y que termina afectando a la salud pública", señaló.



Rivadeneira explicó que "el documento que presentamos hoy consta de cinco puntos que reflejan la necesidad de la sociedad y será transformado luego en un anteproyecto de ley que sea presentado por la sociedad civil organizada, esto quiere decir que se va a reflejar con mayor exactitud la demanda real de la sociedad".



"Queremos superar lo que viene sucediendo en los últimos diez años en los que tuvimos unos 25 proyectos de ley presentados por diferentes sectores políticos en relación, ya sea a la despenalización, o la regulación del cannabis que no llegaron a ser ley por disputas políticas que no representan a la sociedad", destacó.



En ese sentido, señaló: "Tenemos esperanzas renovadas con este gobierno nacional nuevo, Alberto hizo referencia a la regulación del cannabis en un programa radial y justamente mencionó el modelo uruguayo que es el que estudiamos junto al canadiense para elaborar el documento".



"Alberto (Fernández) es un presidente que puede entender que el modelo de regulación legal implica, debe ser reglamentado para salir de la clandestinidad en donde los sectores especulativos y de poder terminan contraponiéndose a los sectores vulnerables de la sociedad", remarcó.



El encuentro se realizó esta tarde en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), organizado por la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (Arda) y el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida de la UNR (CEADS).