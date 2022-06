Presentarán un proyecto de ley para crear la Defensoría del Inquilino

Tras la presentación en la Cámara de Diputados provincial del proyecto de ley que busca eliminar la Comisión Inmobiliaria, desde la Asociación Civil de Locatarios de San Juan preparan lo que será otro proyecto de ley que busca crear una figura que defienda los intereses de quienes alquilan: la Defensoría del Inquilino. Esta carpeta calculan que será presentada en los próximos 30 días, mientras que a nivel nacional se debate la reforma de la Ley de Alquileres.

“Nosotros venimos hace un tiempo importante planteando una defensoría del inquilino. El Defensor del Pueblo y la Defensa al Consumidor no hacen nada con respecto a la situación de los inquilinos en particular. No toman ninguna postura y no hablan sobre los inquilinos”, dijo Víctor Bazán, presidente de la Asociación Civil de Locatarios de San Juan, a DIARIO HUARPE.

Tal como lo indica su nombre, el objetivo de la creación de dicha defensoría sería la de proteger los derechos de los locatarios ante posibles injusticias o irregularidades por parte de las inmobiliarias. Según resaltó Bazán, estas problemáticas son varias, principalmente los contratos en negro y los llamados “contratos abusivos”, con precios o exigencias limitantes para los sanjuaninos que desean alquilar.

“Debería existir una defensoría que se preocupe, más teniendo en cuenta la cantidad de inquilinos que tenemos en la provincia y la problemática de contratos en negro y abusivos y todo lo que sabemos que hacen las inmobiliarias” agregó Bazán.

También puso el foco en la falta de acción por parte de Gobierno para defender a los arrendatarios, poniendo el foco en los impedimentos que los inquilinos tienen para conseguir una vivienda en alquiler, ante la falta o dificultades de acceso para una propia.

“Crean un montón de organismos para una sola cosa, pero se olvidan de los inquilinos y los dejan de lado. Subestiman la necesidad de vivienda por parte de la gente”, sentenció. No negaron que podrían tomar medidas para visibilizar la situación de los locatarios en San Juan en caso de que el proyecto de la Comisión se estanque.

“Planeamos hacer una mudanza inquilina a la Legislatura o Casa de Gobierno para hacer oír el reclamo y visibilizar la situación de muchos inquilinos que no llegan a fin de mes o no pueden manifestarse”, dijo Bazán.

Comisión Inmobiliaria, una deuda pendiente

El paso anterior al proyecto de la Defensoría del Inquilino es el de eliminación del concepto de la Comisión Inmobiliaria, un impuesto que en San Juan debe pagar el inquilino al corredor o inmobiliaria y supone un mes de alquiler (Ley Provincial Nº 1108-A).

En la nueva y actual Ley de Alquileres, ahora debatida en la Cámara de Diputados Nacional y que podría volver a la reglamentación anterior a su sanción, dicha comisión no es mencionada ni abordada, por lo que queda en poder de las leyes provinciales.

Dese Locatarios consideran dicho impuesto abusivo y su eliminación supondría un alivio al bolsillo y equilibrio de la balanza entre los inmobiliarios e inquilinos, que en mayo tuvieron un aumento de hasta un 53% en la renovación de sus contratos de alquiler.

“Hay una ausencia total del Estado en respetar la ley y hasta parece que quieren ocupar el 100% del sueldo del inquilino para afrontar los gastos y ya no hay margen para hacer frente a estas posturas que tienen”, dijo Bazán sobre la ocasión.

Ahora, resta el tratamiento del proyecto en Diputados para dar paso al siguiente presentado por la Asociación.