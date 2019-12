Presentaron en el Congreso el libro "Legalización del aborto en la Argentina"

El libro "Legalización del aborto en la Argentina", que recoge las exposiciones de científicos del Conicet durante las rondas de consultas a especialistas sobre el derecho al aborto que se realizaron en el Congreso durante el tratamiento en comisiones del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue presentado hoy en el Parlamento.



Participaron del encuentro los compiladores, Marisa Herrera y Mario Pecheny, junto al diputado Daniel Filmus, Alberto Kornblihtt y Gabriela Diker.



Justamente, el legislador kirchnerista destacó que "el apoyo científico fue decisivo para lograr una media sanción histórica del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados; ya que hubo diputados y diputadas que cambiaron su posición después de escuchar a los científicos".



"Sin el aporte de la ciencia, quizás la media sanción no hubiera sido posible", agregó el ex ministro de Educación de la Nación.



En ese sentido, agregó: "Esperamos que 2020 sea el año de la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. El de este año va a quedar en la historia argentina como uno de los grandes debates del Congreso".



Desde abril de 2018, unos 700 disertantes desfilaron por el palacio legislativo para participar de las sesiones previas al debate parlamentario y un centenar fueron científicos y científicas provenientes de distintas disciplinas, desde expertos en derecho o religión hasta investigadores de las ciencias biológicas y de la salud.



"Esa cifra sorpresiva escondía una certeza: eran necesarios los argumentos basados en evidencias y datos validados científicamente, frente a las presentaciones que apelaban a los supuestos, las opiniones y los golpes bajos", sostuvieron científicos del Conicet.



Compilado por los investigadores Pecheny y Herrera -doctores en Ciencias Políticas y Derecho, respectivamente-, el libro fue editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento.



"Un día salíamos de una audiencia y coincidimos con Marisa en que sería interesante publicar las presentaciones y el aporte de quienes fuimos a participar del debate como ciudadanos y ciudadanas, pero también como científicos y científicas. Eso es lo que debería hacer la Academia: contribuir al debate público con datos y argumentos", afirmó Pecheny que además es actual vicepresidente del Conicet.



"Nuestra idea con esta obra fue demostrar que los y las científicas tenemos una mirada transversal -agrega Herrera-, que pudimos colaborar en este debate con miradas complementarias, porque cada uno y cada una desde su disciplina estudia distintas facetas del problema", agregó.



Entre las intervenciones que compila el texto se encuentran las de doctor en bioquímica y flamante Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el biólogo molecular y actual miembro del directorio del Conicet, Alberto Kornblihtt; y de la doctora en historia y ex directora del organismo, Dora Barrancos.