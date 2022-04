Prestadores turísticos aseguran tener buenas reservas, pese al miedo del sector por falta de combustible

El problema con el combustible en el país generó preocupación en los hoteleros sanjuaninos. Es que pensaron que debido a esto las reservas para Semana Santa iban a ser pocas, pero esta semana se activaron y una gran parte ya tiene todo repleto. No obstante, también hay casos en los que recibieron poca cantidad de consultas, situación desfavorable ya que este fin de semana era uno de los últimos de gran movilización de personas. El siguiente será con las vacaciones de invierno.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento con prestadores turísticos y el panorama que se encontró fue diverso.

En el caso de Valle Fértil, desde la Cabaña Los Viejos, que se encuentra en Astica, explicaron que hay problemas de abastecimiento en una estación de combustible de esa localidad en la que venden nafta y gasoil, “pero hasta el momento no se nos cayó ninguna reserva”, dijeron.

Mientras que, en Posada Costanera comentaron que no se les cayó ninguna reserva, pero están informados que una estación de servicio del departamento “se vende reducido el gasoil, venden hasta 20 litros diarios para vehículos de gran porte, para los de uso familiar no hay problema”.

En Cabañas La Familia dieron a conocer que tienen bastantes reservas y hasta el momento nadie la informó que no iba a ir. “La gente tiene sus previsiones, no creo que dejen de venir, sería uno de los últimos movimientos fuertes que vamos a tener hasta julio así que sería una pena que la gente no pueda salir”, comentaron.

Por su parte, en Jáchal desde Cabaña Brisa Del Valle dijeron: “Tengo reservado completo para el fin de semana largo, las tomé hace unas dos o tres semanas cuando no había problemas con el combustible, pero hasta ahora no me han cancelado ninguna”.

Ahí también se encuentra Hospedaje Andacollo donde no tienen muchas reservas concretadas para Semana Santa, pero sí les llamaron mucho consultando. Aseguraron que los turistas están buscando “lo más económico”.

Otro de los departamentos alejados que está entre los más elegidos por turistas es Iglesia. Precisamente ahí están las cabañas Cerro Negro y Los Coloraditos donde recibieron los primeros turistas el lunes de esta semana. Se trata de un grupo que llegó desde Buenos Aires y lo hizo preparado. “Se van a quedar hasta el fin de semana largo así que vinieron preparados por si pasa algo y trajeron combustible en dos bidones”, contaron.

En Los Capayanes, en Rodeo, el panorama también es bueno: “Tenemos seis cabañas y está todo reservado, hasta el momento no se nos cayó ninguna reserva”, manifestaron.

Por último está Calingasta, zona en la que están las cabañas El Refugio De Charlie donde tienen todo ocupado y opinan que, a pesar del conflicto con el combustible, las personas van a viajar”.

En el caso de La Herminia no corrieron la misma suerte ya que el nivel de reservas que tienen es bajo. “Para este fin de semana de Semana Santa me llamaban mucho y ahora no ha pasado tanto, el tema del combustible es un desastre así que parece que todo lo que se está viviendo afecta mucho”, cerró la propietaria de esas cabañas.

Cifra: 96%

Hasta el momento la reserva hotelera en la provincia de San Juan es del 96%, según indicó el secretario de Turismo de San Juan, Roberto Juárez.