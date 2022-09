Préstamos y créditos en criptomonedas: cómo sacarlos y cuáles son sus ventajas

La inestabilidad crónica de la economía argentina genera que muchos inversores y ahorristas ya estén viendo con buenos ojos entrar de lleno en el mundo de las ciptomonedas. En ese mismo sentido, también empezaron a popularizarse los créditos y préstamos “cripto”, y de hecho ya hay excanges en el país que apuntan a este mercado para fortalecer su propuesta de servicios.

La novedad aquí radica en que hoy en día es posible acceder a préstamos con mejores tasas que las del mercado tradicional y con requisitos mucho más flexibles. Por ejemplo, hay líneas en pesos a tasas nominales competitivas de menos del 60% anual, lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) de 77%. Como contraparte, los bancos ofrecen tasas nominales anuales de 70%, lo que se traduce a una TEA de 98%.

Es cierto que las entidades tradicionales también brindan créditos con intereses menores o iguales a la inflación. De igual manera, los exchanges empezaron a lanzar productos con garantía o “colateral” en cripto, las cuales permiten a tenedores de divisa digital obtener “criptopesos” a tasas más convenientes. Binance y Buenbit son los primeros en lanzarse a esta iniciativa, aunque SatoshiTango también proyecta entrar de lleno.

Para poder acceder a un crédito cripto, primero que nada, hay que tener una billetera de divisas virtuales y dejar una garantía en activos digitales. De igual manera, esta maniobra es muy conveniente para aquellos que no deseen cambiar criptomonedas pero que quieran sacar un préstamo en pesos para aprovechar las oportunidades del mercado de divisas digitales.

Además, también estarían interesados quienes se sienten cómodos con las finanzas descentralizadas o quienes no reciban pagos periódicos por su trabajo ni puedan pagar en cuotas igual, aunque sí podrían devolver el préstamo antes de ejecutarse la garantía de colateral.

Un ejemplo: Buenbit lanzó durante el mes de julio una línea con garantía colateral en cripto en el que el usuario deja una garantía de repago en DAI, stablecoin cuyo valor evoluciona de forma similar a la cotización del dólar (en Argentina sería el valor blue). Además, obtiene préstamos en NuARS, moneda estable que sigue el valor del peso argentino, desarrollada por Num Finance y que funciona sobre la blockchain de Binance (BNB Chain).

Cabe destacar que esos DAI que se bloquean como garantía no quedan inutilizados, por el contrario, por ellos se ofrece un rendimiento anual de 5%, lo que permite bajar el costo financiero total del préstamo. Incluso, otras ventajas de este producto es la flexibilidad del préstamo y la posibilidad de no tener que pagar cuotas y acumular el pago de vencimientos.

Otra cuestión que destacan desde Buenbit es su manera ultraflexible de cancelación, ya que el usuario paga cómo y cuándo quiere, y no hay mínimos de devolución. Un ejemplo: por una línea de 100.000 nuARS en Buenbit a 90 días, el cliente abona una tasa nominal anual de 57% y debe poner el equivalente al 80% en DAI como garantía de repago. Además, pagará una tasa efectiva de 77% anual, que por esos 90 días significará un pago de intereses de $15.120 (15,12%) más el capital solicitado.

Incluso si se endeuda y no quiere pagar en cuotas mensuales, puede hacerlo. Eso sí, mientras que el "umbral de liquidación" (la relación entre el préstamo solicitado y la garantía) no se aleje de 90%. Según indicaron, si quiebra ese ratio a lo largo del tiempo y no termina de saldar lo adeudado, se ejecuta el pago con los DAI dejados en garantía.