Con una exposición técnica y política ante los diputados provinciales, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, en el que el Gobierno de San Juan proyecta una inflación del 14% y un superávit estimado en más de $12.000 millones. Tras la defensa formal del texto, el funcionario dialogó con la prensa y destacó que la provincia mantendrá el equilibrio fiscal como eje central de la gestión.

Según explicó Gutiérrez, el presupuesto para el próximo año se elaboró bajo supuestos prudentes, en un contexto de desaceleración inflacionaria. “Estamos trabajando con una inflación promedio del 14% para 2026. Sabemos que algunas estimaciones privadas la ubican más cerca del 20 por ciento, pero lo importante es que la tendencia sigue siendo descendente”, sostuvo. En ese sentido, recordó que el año 2025 cerraría con una inflación cercana al 30%, lo que marca un cambio significativo en la dinámica de precios.

Publicidad

El ministro remarcó que desde abril la inflación mensual se mantiene en torno al 2%, con una leve suba registrada en noviembre, cuando alcanzó el 2,5%. “Esperamos que diciembre vuelva a ubicarse por debajo de ese nivel. Incluso, en las primeras dos semanas de este mes, la inflación en alimentos fue del 0,4%, lo que refuerza nuestras expectativas de desaceleración”, señaló.

Gutiérrez enfatizó que el ordenamiento de las cuentas públicas y la modernización del Estado son pilares de la política económica provincial. A pesar de la implementación de reducciones impositivas, explicó que la recaudación logró crecer en términos reales, producto de una administración más eficiente y de un sistema tributario más simple. “La eficiencia del Estado es una herramienta de apoyo directo al ciudadano”, afirmó.

Publicidad

En ese marco, el titular de la cartera económica confirmó que el equilibrio fiscal continuará siendo una política de Estado y precisó que para el ejercicio 2026 se proyecta un superávit de $12.471.127.000. “Este resultado nos permite planificar con previsibilidad, sostener servicios esenciales y avanzar en una política tributaria más justa”, aseguró.

En materia impositiva, Gutiérrez subrayó que el objetivo del Gobierno provincial es consolidar a San Juan como una de las provincias con menor presión fiscal del país. Confirmó la eliminación del Adicional Lote Hogar y adelantó que en 2026 se avanzará con su derogación definitiva, como parte de una estrategia de alivio fiscal sostenido.

Según los datos oficiales, en 2024 la presión fiscal provincial fue del orden del 2,6% sobre el Producto Bruto Geográfico, muy por debajo del promedio nacional, que se ubicó en el 5,1%. Para el ministro, este indicador refleja una política orientada a la competitividad, la inversión y el desarrollo económico, sin resignar el equilibrio de las finanzas públicas.

Con estos lineamientos, el Presupuesto 2026 inicia ahora su recorrido legislativo, en un escenario donde el oficialismo buscará respaldo político para sostener un esquema de disciplina fiscal y proyecciones económicas moderadas.