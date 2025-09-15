La designación del nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan comenzó a tomar forma con la primera tanda de entrevistas. Este lunes 15 de septiembre DIARIO HUARPE fue hasta el Club Sirio-Libanés, donde se presentaron 15 de los 34 aspirantes que buscan ocupar la vacante que dejó Eduardo Quattropani, quien marcó el rumbo del Ministerio Público durante más de dos décadas.

Los entrevistados en esta primera jornada fueron Atilio Yanardi, Francisco Micheltorena, Celia Maldonado, Marcelo Saffe, Horacio Rodríguez del Cid, Daniel Galvani, Ricardo Moine, Adriana Tettamanti, Yanina Galante, Nasser Uzair, Fernando Castro, Leonardo Arancibia, Graciela Roduen, Marcelo Salinas y Javier Cámpora. Todos se presentaron de manera formal y vestidos de traje, en un marco de expectativa y reserva: la mayoría optó por no dar declaraciones hasta que se conozca la terna final.

En promedio, las entrevistas se extendieron unos 20 minutos. Sin embargo, hubo notorias diferencias en los tiempos: entre los que más se demoraron estuvieron Nasser Uzair, Celia Maldonado, Horacio Rodríguez del Cid, Francisco Micheltorena y Adriana Tettamanti; mientras que los más breves fueron Javier Cámpora, Marcelo Salinas, Graciela Roduen y Daniel Galvani.

Algunos postulantes aprovecharon el espacio para marcar posición. Micheltorena, actual fiscal coordinador de Delitos Especiales, señaló que fue “una entrevista muy importante donde me preguntaron qué proyecto tenía para la Justicia”. Luego amplió: “No solo quiero tener el honor de ejercer como Fiscal General, sino que mi objetivo principal es transformar la Justicia. Debemos desterrar viejos ritos y adoptar soluciones simples y prácticas en materia tecnológica y procesal”.

Por su parte, Horacio Rodríguez del Cid fue uno de los más críticos con el sistema de selección. “Este proceso no cumple con lo que establece la Constitución Provincial, porque no hay un verdadero concurso de oposición y antecedentes”, afirmó. En ese sentido, reclamó que se termine con lo que definió como “la hipocresía institucional que permite que las estructuras judiciales sean copadas por intereses políticos”.

Más moderado fue el tono de Daniel Galvani, actual fiscal general subrrogante, quien describió la reunión como “una charla amena y cordial con los integrantes del Consejo de la Magistratura”. Según contó, se le consultó principalmente sobre su opinión acerca del juicio por jurados y sobre el funcionamiento de la Policía Judicial.

Adriana Tettamanti, jueza en lo Contencioso Administrativo, también valoró positivamente la dinámica. “El Consejo de la Magistratura preguntó sobre cuestiones esenciales de organización y de la investigación fiscal. La entrevista fue breve, de unos 20 a 30 minutos, pero permitió responder inquietudes y dar otras impresiones que no estaban contempladas en las preguntas”, sostuvo.

La primera jornada dejó en claro que algunos candidatos apuntan a la continuidad de la gestión de Quattropani, mientras que otros pretenden un cambio profundo en la manera de concebir al Ministerio Público. El martes será el turno de los 19 postulantes restantes, en un proceso que despierta fuerte interés en el ámbito político y judicial de San Juan.

Una postulante, afuera

Una de las postulantes que debía presentarse en este lunes a las entrevistas fue Andrea Polizzotto, sin embargo no lo hizo. Según pudo conocer DIARIO HUARPE, Polizzotto se encontraba fuera de la provincia y había enviado el día anterior un mail pidiendo que se le reprograme la reunión con los integrantes del Consejo de la Magistratura, encuentro que es de carácter obligatorio y que no se podía hacer debido a la programación previa. Por esto mismo es que quedó descalificada.