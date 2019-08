Primero, policía de Tránsito, después, habilitación del semáforo peatonal

Para los peatones el cruce de las avenidas España y Libertador es un verdadero conflicto. . Es que si bien hay semáforos en esa esquina, no tienen habilitada la función peatonal. Aquella que consiste en dejar unos segundos la luz roja para que los ciudadanos pasen de un punto a otro de la calle.

Tras un reclamo encabezado por personal de Centro Cívico quienes pedían semáforos peatonales, DIARIO HUARPE dialogó con Jorge Oruste, director de Tránsito y Transporte, quien contó que está haciendo la comuna capitalina para dar una solución a esta problemática.

“Hace casi un año y medio pusimos el semáforo con peatonales en esta esquina. Pero empezaron las quejas porque no se sabía que cuando se ponía todo rojo era para cruzar y se pensaba que era porque no estaba funcionando. Eran unos 15 o 20 segundos que tenía el peatón para poder cruzar las avenidas. Surgieron muchos reclamos porque no era rápido y decidimos deshabilitarlo”, explicó Oruste.

Pero ahora, desde la Municipalidad decidieron tomar cartas en el asunto y reordenar el tránsito en esa esquina.

Al respecto, Oruste dijo “vamos a poner al semáforo para que funcione como los peatonales. Ahora estamos trabajando con la Policía de Tránsito para que vayan concientizando y educando a los peatones y conductores”.

Más semaforización en Capital

Una de las esquinas más complicadas de Capital ya cuenta con semáforo. Se trata del cruce de Avenida Alem y Pedro Echague y en cuestión de días estará funcionando.

“Ya está colocado el semáforo de Avenida Alem y Pedro Echague. Hicimos un estudio de tránsito y esa esquina a las 7 de la mañana pasan 1.500 autos por hora”, contó el director.

Sobre la instalación, el funcionario manifestó que “ese semáforo lo instalamos con los chicos del último año de la Escuela Boero y el personal de Tránsito del municipio supervisó esa tarea”. La participación de los estudiantes responde a un convenio que firmó la Municipalidad y los directivos de la escuela para que los chicos pudieran hacer las prácticas en la comuna.

“Esta es una buena forma para que los chicos tengan su primera experiencia laboral. Además, del semáforo, también han arreglado un montón de máquinas que estaban en desuso”, concluyó Oruste.